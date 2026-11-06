Leyendas del fútbol se unen en pro de la reconstrucción tras el terremoto en el Quindío

Armenia

Este sábado 7 de noviembre habrá un partido de fútbol con las leyendas de la Selección Colombia que se suman a una iniciativa solidaria para apoyar la reconstrucción del territorio tras el sismo del pasado 10 de agosto.

El director del Quindío Convention Bureau José Manuel Cimadevilla se refirió al evento que será en el estadio Centenario de la ciudad con grandes leyendas del fútbol como Mario Alberto Yepes, Freddy Guarín, Juan Pablo Ángel entre otros.

“Es un evento que justamente aparte que el 100% de la boletería va a ir para toda la reconstrucción de Armenia, del Quindío en las zonas rurales, también es un trabajo que va a presentar un destino que está operativo, que está abierto. Vienen grandes estrellas de Colombia, grandes estrellas de Ecuador, ¿por qué Ecuador? Porque es el tercer mercado priorizado para Colombia y para el Quindío donde más turistas recibimos por el dólar, por las cercanías y es un un destino que o un país en donde también estamos apuntando diferentes convenciones, diferentes tipos de turismo tradicional", mencionó.

Reconoció la importancia del evento porque tiene un enfoque social clave ya que el 100% de la boletería será destinado para la reconstrucción en las zonas rurales del departamento.

Especificó que quienes estén interesados de asistir pueden adquirir las entradas en la página de Tu Boleta de igual manera está el centro comercial Portal del Quindío y en la entrada de registros de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío que están de precios desde los 30 mil a 66 mil pesos.

“justamente todo el comité organizador logró que se moviera la logística de TuBoleta, que es donde se están vendiendo en la plataforma tuboleta.com. Ahí ponen el buscador Partido de Leyendas 2.0 y ahí sale de manera virtual. De igual manera, de manera física la pueden adquirir en el Centro Comercial Portal del Quindío. Ahí están los puntos. En este momento también también tenemos punto físico en el segundo piso de la Cámara de Comercio, justo en la entrada de registros. Está también el otro punto en donde pueden comprar las boletas físicas y eh hay de diferentes precios. Hay de 30,000 a 66,000 pesos y como les comentaba, el 100% del recaudo es para esta reconstrucción principalmente”, manifestó.

Añadió: “En una estrategia de marketing territorial era lo que queríamos mostrar, un destino operativo que generara confianza a nivel nacional e internacional. Por eso se han mandado en diferentes medios deportivos y también medios internacionales toda la noticia porque esa es la estrategia que queremos mostrar y es la realidad de lo que estamos haciendo en día, que estamos abiertos nuestros hoteles, parques temáticos, atractivos turísticos, restaurantes están operativos y esperando a toda Colombia, esperando a todo Ecuador, esperando a todo Latinoamérica, esperando a todo Estados Unidos, Europa, todos los países y que esta es la puerta de entrada al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Entonces, ahí los esperamos en el estadio”.

Vale anotar que la apertura de puertas será a la 1:30 de la tarde y el partido comenzará a partir de las 4 de la tarde.