Sigue la reconstrucción en el Valle del Cauca, después del terremoto

Tres meses después del terremoto del pasado 10 de agosto, que generó grandes afectaciones en el Valle del Cauca y dejó un saldo 163 personas y más de 100 mil hogares afectados, el departamento sigue adelantando trabajos de reconstrucción en infraestructura e inversiones económicas para reactivar la economía.

Desde la Gobernación indicaron que siguen adelantando trabajos de reconstrucción de viviendas para que los damnificados puedan tener nuevamente un hogar.

“Ese esfuerzo da más o menos 1 billón de pesos. Nosotros vamos a hacer 5.400 viviendas nuevas que fueron las colapsadas, también vamos a hacer 33.000 mejoramientos de vivienda. En este momento estamos ejecutando 2.219 viviendas nuevas y 9.238 mejoramientos de vivienda, que lo hicimos con un esfuerzo de redireccionamiento de recursos y con eso empezamos desde hace mes y medio”, explicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

La mandataria señaló que estos trabajo estructurales también los están realizando en instituciones educativas afectadas.

“512 sedes educativas se colapsaron completamente. Ya empezamos con cuatro colegios la semana pasada. Con el Ministerio de Educación tenemos un convenio de seis colegios más, pero que vamos a llegar más o menos a 60 colegios financiados por nosotros y 50 colegios financiados por el sector privado”, explicó la Gobernadora.

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En un trabajo articulado con el Gobierno Nacional se están invirtiendo $20.000 millones en reconstrucción de locales comerciales y se entregarán 1.800 créditos de hasta $5 millones, para emprendedores pequeños.

“Vamos a entregar 1.800 créditos condonables para emprendedores pequeños, esos lógicamente se pueden condonar hasta 5 millones de pesos y son para siete municipios del Valle, Buenaventura y también Cali”, agregó la mandaría.