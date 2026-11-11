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11 nov 2026 Actualizado 01:18

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¿Usted deja que su pareja le revise el celular? | Ana, Sin Límites

Ana Vargas estrena un nuevo episodio dedicado a la privacidad en la era digital y los límites del control en las relaciones de pareja

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En este nuevo episodio de ‘Ana, Sin Límites’ de Caracol Radio, Ana Vargas, junto a sus invitadas Marcela Puentes y Grace Acosta, abren un debate sobre un tema cotidiano y controversial: la privacidad en la era digital y los límites del control en las relaciones de pareja.

Bajo la pregunta: “¿Usted deja que su pareja le revise el celular?" En el episodio se confrontan distintas posturas sobre la confianza, los celos y la obsesión.

Ana Vargas compartió revelaciones personales y se autodefinió como “stalker obsesiva y tóxica” en su pasado y reveló una anécdota de cómo descubrió la opción de “Locked chats” (chats bloqueados) en el WhatsApp de su pareja. Además, confesó que no le gustaría dar acceso a su propio teléfono por su “intimidad” con la inteligencia artificial CHATGPT, su “diario personal”.

Vea el nuevo capítulo completo de ‘Ana, Sin Límites’:

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