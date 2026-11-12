Radican propuesta para crear comisión del Congreso que vigile la crisis de basuras en Santa Marta

Santa Marta

Con el fin de hacer seguimiento y ejercer control político a la prestación del servicio de aseo en Santa Marta fue radicada ante el Congreso de la República, la proposición que busca crear una Comisión Accidental de Basuras.

Así lo dio a conocer el representante a la Cámara Felipe Hernández, y cuenta con el respaldo de los representantes a la Cámara Amaury Julio, J. Santamaría y Chadan Rosado, quienes se sumaron a la propuesta para impulsar el seguimiento a esta problemática.

“Acaban de radicar la proposición para la creación de la Comisión Accidental de Basuras, que fue un compromiso de la Audiencia Pública celebrada el mes pasado en la ciudad de Santa Marta. Una Audiencia que hicimos para hacerle seguimiento a la prestación del servicio público de aseo en la ciudad. Agradecemos al representante Amaury Julio, al representante Jaime Santa María, al representante Chadan Rosado, quien ha suscrito esta iniciativa y con quienes implementaremos, instalaremos y pondremos a funcionar esta Comisión Accidental”, dijo el representante, Felipe Hernández.

Es de recordar que, durante la reunión en Santa Marta, dirigentes comunales también entregaron sus peticiones, expusieron sus necesidades y la importancia de crear acciones conjuntas que permita mejorar el servicio en toda la ciudad.