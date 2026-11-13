Equipo del fútbol colombiano busca el cambio de sede para 2027 ¿A dónde sería y qué se sabe?

Llaneros cerró su participación en el Torneo Clausura de la Liga colombiana 2026 con un empate sin goles ante Boyacá Chicó, en lo que pudo haber sido el último partido del club en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, al menos como sede principal. Su presidente, Juan Carlos Trujillo, anunció que ya tienen un nuevo escenario para 2027 y esperan el aval de la Dimayor.

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“En 2027, Guamal nos abre sus puertas para jugar nuestros partidos profesionales. La Dimayor ya conoce nuestra intención de hacer este cambio. Las adecuaciones locativas empezarán el 1 de diciembre, previa autorización de las autoridades locales”, se lee en la publicación.

Posteriormente, Trujillo resaltó las virtudes del municipio de Guamal (población de más de 16.000 habitantes), que cuenta con el estadio de la Villa Olímpica con una capacidad que todavía no se conoce. Por esto, harán adecuaciones en las tribunas, así como en otras zonas del escenario, para que quede habilitado para el fútbol profesional.

“Guamal, Tierra de Todos, es un sitio de proyección estratégica a 40 minutos de Villavicencio, en la ruta al Embrujo Llanero. Tiene las aguas cristalinas del Humadea, el Orotoy y Pozo Azul, la Ruta del Cacao, turismo rural y gente muy hospitalaria”, agregó.

Render de cómo quedaría el estadio de Guamal para albergar fútbol profesional / Foto tomada de: Juan Carlos Trujillo Ampliar Render de cómo quedaría el estadio de Guamal para albergar fútbol profesional / Foto tomada de: Juan Carlos Trujillo Cerrar

¿Por qué se van de Villavicencio?

Llaneros juega en Villavicencio desde 2013, cuando compraron la ficha de Academia Fútbol Club y se mudaron a la capital del Meta. Allí lograron el primer ascenso en 2024 y desde entonces la primera división del fútbol profesional visitó esta ciudad.

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Sin embargo, los altos costos del alquiler del escenario deportivo, posterior a la renovación, así como trabas administrativas para usar el escenario, llevaron al club a tomar la decisión de mudarse a Guamal, que espera albergar por primera vez fútbol profesional en toda la historia del municipio. Eso sí, el estadio Bello Horizonte de Villavicencio seguramente será inscrito por Llaneros ante Dimayor como su segunda sede.