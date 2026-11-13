HOY movilización en defensa de Santurbán: exigen al Gobierno garantías para proteger el páramo

Un grupo de sindicalistas ligados a empresas como el Acueducto de Bucaramanga e intelectuales volvieron a marchar; organizaron a la comunidad y generaron el debate que prendió las alarmas sobre la necesidad de preservar el ecosistema de donde vienen el agua para Bucaramanga. La presión ejercida logró que los proyectos mineros no la tuvieran tan fácil en este 2017.

Bucaramanga

Una movilización nacional en defensa del páramo de Santurbán fue convocada para este viernes 13 de noviembre frente al Ministerio de Ambiente, en Bogotá. La jornada, prevista para las 9:00 de la mañana, busca exigir al Gobierno Nacional que avance en las medidas de protección de este ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de Bucaramanga y su área metropolitana.

Hernán Morantes, integrante del Comité para la defensa de Santurbán, explicó que la convocatoria se realiza cuando se cumplen tres meses de la decisión del Gobierno Nacional de revocar la reserva temporal que, según los defensores del páramo, impedía el avance del proyecto minero de la multinacional Aris Mining en esa zona.

También cuestionó las decisiones adoptadas frente a la protección del ecosistema y advirtió sobre los posibles impactos que tendría la actividad minera en las fuentes hídricas que abastecen al área metropolitana de Bucaramanga.

Morantes aseguró que existen cinco estudios del Servicio Geológico Colombiano que, según indicó, evidencian posibles afectaciones de este tipo de explotación minera sobre el suministro de agua. Por esta razón, insistió en la necesidad de mantener las medidas de protección ambiental y evitar que se habiliten proyectos que puedan comprometer los recursos hídricos de la región.

Otra de las exigencias del Comité de Santurbán está relacionada con la consulta pública de la reserva, cuyo trámite, según Morantes, continúa pendiente. El dirigente señaló que el Ministerio de Ambiente debe avanzar en este procedimiento y atender las decisiones judiciales relacionadas con la protección del territorio.

En ese sentido, indicó que el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga emitió recientemente un auto mediante el cual solicita al Ministerio rendir cuentas sobre el cumplimiento de las órdenes relacionadas con la consulta pública.

El integrante del comité sostuvo que la movilización también busca exigir el cumplimiento de las decisiones judiciales y evitar que se sigan adoptando determinaciones que, a juicio de las organizaciones defensoras, puedan facilitar la explotación minera en áreas de importancia hídrica.