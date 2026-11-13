Medellín busca el mejor buñuelo de 2026: así se puede inscribrir al festival ¡Que Viva el Buñuelo!

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció la segunda edición del festival ¡Que Viva el Buñuelo! 2026, una competencia gastronómica que busca reconocer el talento de los negocios locales, impulsar sus ventas y destacar las preparaciones que mantienen viva esta tradición culinaria.

La convocatoria está dirigida a establecimientos comerciales que elaboren y vendan buñuelos en Medellín. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo lunes 16 de noviembre, fecha en la que finalizará el proceso de registro.

Además de promover la gastronomía tradicional, el festival pretende fortalecer a los pequeños empresarios del sector, generar nuevas oportunidades comerciales y acercar sus productos a más consumidores.

“Invitamos a todos los establecimientos de comercio en Medellín que elaboran buñuelos a participar en esta competencia que reconocerá tanto las recetas tradicionales como las propuestas innovadoras. También invitamos a los ciudadanos a probar y a votar estas diferentes propuestas”, señaló la secretaria de desarrollo económico, María Fernanda Galeano.

Detalles del festival

La competencia contará con dos categorías que permitirán destacar tanto las recetas tradicionales como las propuestas que reinventan este popular alimento.

Mejor Buñuelo Tradicional: reconocerá a los establecimientos que conservan la preparación clásica del buñuelo, uno de los productos más consumidos durante la temporada decembrina.

reconocerá a los establecimientos que conservan la preparación clásica del buñuelo, uno de los productos más consumidos durante la temporada decembrina. Mejor Buñuelo Innovador: premiará las propuestas que incorporen ingredientes diferentes, rellenos, combinaciones de sabores o presentaciones creativas.

Cada establecimiento podrá participar únicamente en una categoría. En el caso de las franquicias, solo se permitirá la inscripción de una de sus sedes.

Las votaciones estarán habilitadas para cualquier ciudadano del 17 al 30 de noviembre a través de la plataforma oficial del evento en esta temporada navideña.

Los cinco concursantes que obtengan la mayor votación avanzarán a la gran final, programada para el viernes 4 de diciembre. Durante esta jornada, un jurado evaluará las propuestas finalistas y seleccionará a los ganadores de las dos categorías.

Entre los incentivos se encuentran:

Un bono de $2 millones en insumos para cada ganador.

Diez horas de asesoría empresarial especializada.

Acompañamiento en identidad y registro de marca, requisitos del Invima, diseño de producto, marketing digital y costos.

Una mentoría con un empresario destacado del sector gastronómico.

Una sesión profesional de fotografía de producto.

Orientación para ingresar a plataformas digitales y ampliar sus canales de comercialización.

Estos beneficios buscan que los emprendimientos participantes encuentren nuevas oportunidades para posicionarse en el mercado y consolidar su crecimiento.