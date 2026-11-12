Roger Taylor, baterista de Duran Duran, anunció su retiro de la agrupación por un problema auditivo

El músico británico Roger Taylor, baterista de Duran Duran, anunció este jueves que se retirará de la banda debido a “un empeoramiento de su tinnitus, una afección auditiva, que le fue diagnosticada recientemente”.

¿Qué dijo Taylor?

“Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Tocar la batería en esta banda ha sido la alegría de mi vida, y nunca podré agradecer lo suficiente a los seguidores por el cariño que nos han brindado a lo largo de los años. Pero la realidad es que mi tinnitus ha ido empeorando progresivamente y he llegado a un punto en el que debo escuchar a mi cuerpo y a mis médicos”, señaló Taylor en un comunicado.

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“Determinar el momento adecuado para todo esto no ha sido fácil, pero me despido en un punto culminante. Acabamos de regresar de una gira por el Reino Unido y Europa que ha sido un éxito rotundo; una gira que llegó tras nuestro segundo concierto como cabeza de cartel en el BST Hyde Park, nuestra incorporación al Rock & Roll Hall of Fame y nuestro regreso al estudio junto a Nile Rodgers. No podría haber pedido un capítulo final mejor, repleto de momentos tan especiales que atesoraré para siempre. Sigo adelante con un enorme orgullo y sintiendo solo cariño por Simon, Nick y John”, finalizó.

¿Cuándo se unió a Duran Duran?

Taylor se unió a sus compañeros de banda, Nick Rhodes y John Taylor, en Duran Duran en 1979, sustituyendo al baterista y cantante original, Stephen Duffy.

Un año después, a ese trío se sumaron el cantante Simon Le Bon y el guitarrista Andy Taylor para conformar la clásica alineación de Duran Duran de la época del álbum “Rio” de 1982.

¿Cuándo se retiró por primera vez?

Tras tres álbumes juntos, su debut homónimo de 1981, “Rio” de 1982 y “Seven and the Ragged Tiger” de 1983, Roger Taylor dejó Duran Duran en 1986, pero se reincorporó brevemente a la banda en 1994 antes de reunirse definitivamente con el grupo en 2001, y siguió siendo su baterista hasta el anuncio de su retiro este jueves.

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¿Qué dijeron sus compañeros de banda?

“Roger es nuestro hermano. Su forma de tocar la batería ayudó a definir el sonido de Duran Duran desde el principio, y tenerlo de vuelta con nosotros desde 2001 ha sido increíblemente importante para todos”, declararon Le Bon, Rhodes y John Taylor en un comunicado conjunto el jueves.

“Apoyamos completamente su decisión y le deseamos salud y felicidad. Siempre será parte de esta familia mientras seguimos explorando proyectos nuevos y emocionantes con la banda”, afirmaron.