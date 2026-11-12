🔴EN VIVO Pasto VS. Junior: por la última fecha de la Liga colombiana, siga el minuto a minuto

Nariñenses y barranquilleros se enfrentan en el estadio Departamental Libertad, en un compromiso que se disputará desde las 6:00 pm

Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla se enfrentan este jueves 12 de noviembre en el cierre de su participación en la fase todos contra todos de la Liga. Ambos equipos llegan sin posibilidades matemáticas de avanzar a los cuadrangulares semifinales, por lo que buscarán despedirse del campeonato con una victoria.

El compromiso, inicialmente programado para las 5:00 pm, tuvo que ser reprogramado una hora más tarde por decisión de la Dimayor. Las condiciones climáticas impidieron que el plantel de Junior aterrizara en Pasto el miércoles, situación que obligó al equipo a pasar la noche en Bogotá y desplazarse hacia Nariño durante la madrugada de este jueves.

El encuentro se disputará desde las 6:00 pm en el estadio Departamental Libertad. El árbitro central será Diego Ruiz, del Meta, mientras que Heider Castro estará a cargo del VAR.

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Así llegan los equipos

Junior ocupa la casilla 14 de la tabla de posiciones con 19 puntos, producto de cuatro victorias, siete empates y siete derrotas. El equipo dirigido por Sebastián Viera viene de superar 2-0 a Cúcuta Deportivo en el estadio Metropolitano y espera cerrar el semestre con otro resultado positivo.

Por su parte, Deportivo Pasto es 18.º con 15 unidades, tras registrar cuatro triunfos, tres empates y once derrotas. Los dirigidos por Diego Merino llegan golpeados luego de caer 5-0 frente a Independiente Santa Fe y buscarán reivindicarse ante su afición.

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El último enfrentamiento entre ambos equipos por Liga se disputó el 3 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, Junior se impuso 4-3 en Barranquilla, en un partido que tuvo siete anotaciones. Luis Muriel marcó por duplicado, mientras que Guillermo Paiva y Joel Canchimbo también aportaron para el conjunto tiburón.

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