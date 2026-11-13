Jueces penales de Bogotá alertan sobre crisis económica en la Rama Judicial

Justicia

En medio de la jornada nacional de protesta convocada por las organizaciones sindicales de la Rama Judicial para el próximo 19 de noviembre, los jueces Penales Municipales con Función de Conocimiento de Bogotá alertaron sobre la crisis económica que afecta la administración de justicia.

En ese sentido, respaldaron a los servidores judiciales y manifestaron su preocupación por las condiciones estructurales que, ponen en riesgo la búsqueda de la justicia.

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A través de un comunicado, los jueces advirtieron sobre una contradicción entre el aumento de las responsabilidades de los despachos judiciales y la falta de recursos para atenderlas.

“Advertimos una preocupante contradicción entre el crecimiento de las responsabilidades asignadas a los despachos judiciales y la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplirlas”, señalaron.

Una de las preocupaciones está relacionada con el incremento de las acciones de tutela, que ha generado una mayor carga laboral sin que, según los jueces, se haya incrementado la cifra de funcionarios y empleados.

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Explicaron que el estudio de las acciones constitucional exige cada vez más tiempo y recursos humanos, lo que afecta la atención efectiva de los procesos penales por los que también deben responder.

“El peso de las insuficiencias estructurales del sistema termina recayendo sobre los funcionarios y empleados judiciales, quienes debemos asumir cargas de trabajo cada vez mayores con recursos prácticamente inalterados”, manifestaron.

En el pronunciamiento también cuestionaron la crisis económica que afronta la Rama Judicial frente al aumento de solicitudes ciudadanas reclamando justicia.

En ese sentido, señalaron que la falta de recursos limita la posibilidad de implementar mecanismos que garanticen la descongestión.

“La financiación suficiente de la Rama Judicial no constituye, por tanto, una simple necesidad administrativa, sino una condición indispensable para garantizar una justicia oportuna, eficiente y efectiva”, se lee en el comunicado.