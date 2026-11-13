A la cárcel Carlos Oyola, exfuncionario de la DNI por presuntos fraudes informáticos en la UNAD

Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en un supuesto escándalo de fraude informático y alteración de registros académicos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Foto: Fiscalía.

Justicia

El juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en un supuesto escándalo de fraude informático y alteración de registros académicos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

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Durante la audiencia, el juez consideró necesaria la medida de aseguramiento intramural al advertir un posible riesgo de fuga y un peligro para el desarrollo de la investigación. Entre los argumentos tuvo en cuenta la condición de servidor público del procesado.

La investigación de la Fiscalía apunta a que Oyola habría tenido un papel de intermediación dentro de una estructura que, entre 2017 y 2023, presuntamente manipuló los sistemas académicos y financieros de la UNAD para modificar calificaciones y registros de estudiantes.

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Según la hipótesis, la organización contaba con personas que tenían acceso interno a las plataformas de la universidad y con intermediarios que se encargaban de contactar a quienes buscaban beneficiarse de las modificaciones irregulares.

En el caso de Oyola, la Fiscalía señaló que no solamente habría obtenido beneficios personales, sino que también habría facilitado el acceso de otros estudiantes a estas maniobras. Para sustentar esa hipótesis, los investigadores recopilaron comunicaciones y contactos entre el procesado y alumnos cuyos historiales académicos presentaban inconsistencias.

Las supuestas irregularidades detectadas en sus registros académicos

Uno de los principales elementos que sustentan la investigación corresponde a una auditoría que identificó 41 diferencias entre las calificaciones registradas por los docentes en el campus virtual y las que posteriormente aparecían en las bases de datos administrativas de la institución.

De acuerdo con la Fiscalía, algunas materias que inicialmente figuraban con notas de cero habrían sido modificadas hasta alcanzar calificaciones superiores a 4,0.

También se hallaron presuntas irregularidades financieras por más de 35 millones de pesos en pagos de matrícula.

Los movimientos estarían respaldados en registros manuales a nombre de Oyola que, según la investigación, no tendrían soporte en los sistemas de tesorería de la universidad.

La Fiscalía también sostiene que, a partir de la presunta manipulación de sus antecedentes académicos, el investigado habría tramitado y obtenido los títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gestión pública.

Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de: concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal.

No obstante, se declaró inocente y no aceptó cargos.

En este mismo caso, han sido judicializadas otras siete personas, entre ellas exfuncionarios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).