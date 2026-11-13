“Guerras de bengalas” en Segovia, Antioquia: denuncian peligrosos enfrentamientos con pólvora

Segovia, Antioquia

A pocas semanas de comenzar diciembre, las llamadas “guerras de bengalas” vuelven a generar preocupación en el Nordeste antioqueño. En el municipio de Segovia se conocieron videos en los que varias personas protagonizan enfrentamientos con artefactos pirotécnicos en plena vía pública.

Las grabaciones, que comenzaron a circular en redes sociales, evidencian cómo los participantes se lanzan bengalas entre sí en sectores residenciales, una práctica que ha encendido las alertas de la comunidad y los organismos de socorro ante la proximidad de las celebraciones de fin de año.

Desde la Alcaldía de Segovia rechazaron los enfrentamientos con pólvora y señalaron que adelantan acciones para identificar a las personas que participaron en estas prácticas, con el propósito de adoptar las medidas correctivas correspondientes.

Alerta por quemaduras con pólvora

Este tipo de enfrentamientos ya cuenta con un antecedente en el Nordeste antioqueño. En diciembre de 2025, en el corregimiento de Santa Isabel, del municipio de Remedios, una mujer sufrió quemaduras de segundo grado después de que una bengala ingresara al establecimiento comercial donde se encontraba.

Por este caso, las autoridades sancionaron a tres jóvenes involucrados en los hechos, que evidenciaron los peligros de manipular y lanzar elementos pirotécnicos en espacios públicos y cerca de establecimientos comerciales.

El nuevo episodio registrado en Segovia vuelve las alarmas por los riesgos de las llamadas ‘guerras de bengalas’, una práctica que puede generar graves consecuencias para quienes la realizan pero también para transeúntes y habitantes de los alrededores.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar la manipulación de pólvora y a prevenir situaciones que puedan terminar en emergencias durante las celebraciones de fin de año.