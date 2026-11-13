Barrios y veredas de El Santuario competirán por premios de hasta $1.500.000 con sus decoraciones. Foto: Alcaldía de Santuario.

Medellín, Antioquia

La creatividad, el trabajo en equipo y el cuidado del medioambiente serán protagonistas de la segunda edición del concurso “Navidad con Sabor a Comunidad”. De este modo, llega a El Santuario con premios de hasta 1´500.000 mil pesos para las comunidades participantes.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía Municipal y la Empresa de Servicios Públicos, busca integrar a los habitantes de los sectores urbanos y rurales a través de la elaboración de decoraciones navideñas con materiales reciclables y reutilizados.

El concurso tendrá 2 categorías: En la zona urbana, las Juntas de Acción Comunal deberán decorar una cuadra o sector. Mientras que en el área rural, el reto será elaborar un pesebre navideño. En ambos casos se destacarán la creatividad, el mensaje ambiental y la participación de la comunidad.

Cada categoría entregará 3 premios para los primeros lugares

Durante la premiación que se realizará el 11 de diciembre, el primer lugar tendrá 1.500.000 mil pesos, para el segundo 1.000.000 y 500 mil pesos para el tercero. Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el próximo 4 de diciembre. Es así como las Juntas de Acción Comunal interesadas podrán registrarse mediante el formulario dispuesto por Empresas Públicas, a través de la página web institucional.

La evaluación se realizará mediante visitas a los lugares inscritos entre el 8 y el 10 de diciembre, teniendo en cuenta aspectos como creatividad, aprovechamiento de materiales reciclables, integración comunitaria y presentación de las propuestas.

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Desde la Administración Municipal extendieron la invitación a los barrios y veredas para sumarse a esta iniciativa y convertir la Navidad en una oportunidad para fortalecer la unión entre vecinos, recuperar las tradiciones y promover el cuidado del medioambiente. Además, hicieron un llamado a celebrar las festividades con responsabilidad sin pólvora.