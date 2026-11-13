Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 nov 2026 Actualizado 14:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciudades

Barrios y veredas de El Santuario competirán por premios de hasta $1.500.000 con sus decoraciones

La Alcaldía de El Santuario y la Empresa de Servicios Públicos lanzaron la segunda edición de “Navidad con Sabor a Comunidad”, un concurso que busca integrar a los barrios y veredas alrededor de las tradiciones navideñas y el cuidado del medioambiente.

Barrios y veredas de El Santuario competirán por premios de hasta $1.500.000 con sus decoraciones. Foto: Alcaldía de Santuario.

Barrios y veredas de El Santuario competirán por premios de hasta $1.500.000 con sus decoraciones. Foto: Alcaldía de Santuario.

Barrios y veredas de El Santuario competirán por premios de hasta $1.500.000 con sus decoraciones. Foto: Alcaldía de Santuario.

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín, Antioquia

La creatividad, el trabajo en equipo y el cuidado del medioambiente serán protagonistas de la segunda edición del concurso “Navidad con Sabor a Comunidad”. De este modo, llega a El Santuario con premios de hasta 1´500.000 mil pesos para las comunidades participantes.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía Municipal y la Empresa de Servicios Públicos, busca integrar a los habitantes de los sectores urbanos y rurales a través de la elaboración de decoraciones navideñas con materiales reciclables y reutilizados.

El concurso tendrá 2 categorías: En la zona urbana, las Juntas de Acción Comunal deberán decorar una cuadra o sector. Mientras que en el área rural, el reto será elaborar un pesebre navideño. En ambos casos se destacarán la creatividad, el mensaje ambiental y la participación de la comunidad.

Cada categoría entregará 3 premios para los primeros lugares

Durante la premiación que se realizará el 11 de diciembre, el primer lugar tendrá 1.500.000 mil pesos, para el segundo 1.000.000 y 500 mil pesos para el tercero. Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el próximo 4 de diciembre. Es así como las Juntas de Acción Comunal interesadas podrán registrarse mediante el formulario dispuesto por Empresas Públicas, a través de la página web institucional.

La evaluación se realizará mediante visitas a los lugares inscritos entre el 8 y el 10 de diciembre, teniendo en cuenta aspectos como creatividad, aprovechamiento de materiales reciclables, integración comunitaria y presentación de las propuestas.

Más información

Desde la Administración Municipal extendieron la invitación a los barrios y veredas para sumarse a esta iniciativa y convertir la Navidad en una oportunidad para fortalecer la unión entre vecinos, recuperar las tradiciones y promover el cuidado del medioambiente. Además, hicieron un llamado a celebrar las festividades con responsabilidad sin pólvora.

Carolina Londoño Tamayo

Carolina Londoño Tamayo

Periodista digital de Caracol Radio. Comenzó su carrera en 2019 en esta misma casa radial, donde ha...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado