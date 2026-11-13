Ocho de cada 10 habitantes del Nordeste, Bajo Cauca y Buriticá están satisfechos con su región

Medellín, Antioquia

Ocho de cada diez habitantes del Nordeste, el Bajo Cauca y Buriticá están satisfechos con su región como lugar para vivir. Así lo revela la Encuesta de Percepción Ciudadana 2026, presentada por el programa Antioquia Cómo Vamos, que consultó a 840 personas en zonas urbanas y rurales de estos territorios.

El estudio, realizado entre el 22 de julio y el 7 de agosto de 2026, recoge las opiniones de los habitantes sobre calidad de vida, empleo, educación, salud, pobreza, minería, seguridad y gestión pública. Se aplicaron 420 encuestas en zonas urbanas y 420 en rurales, con un margen de error de ±2,31 % y un nivel de confianza del 95 %.

Aunque los resultados muestran satisfacción y orgullo por el territorio, también evidencian dificultades en el acceso a servicios, oportunidades laborales y condiciones económicas.

Minería: diferencias entre el Bajo Cauca, el Nordeste y Buriticá

Uno de los principales resultados está relacionado con el futuro económico de estas subregiones y el papel de la minería. En el Bajo Cauca, el 32 % de los encuestados considera que la región debería apostar por una minería tecnificada y legal. En el Nordeste esta opción alcanza el 29 %.

En Buriticá, en cambio, el 48 % prefiere una economía más equilibrada entre la minería, el agro y la ganadería.

La percepción sobre las oportunidades de empleo también cambia según el territorio. En Buriticá, el 70 % considera aceptable emplearse en la minería empresarial y en el Nordeste la cifra llega al 59 %. En el Bajo Cauca, la minería informal tiene mayor aceptación, con el 72 %, seguida de la empresarial, con el 64 %.

Un dato que llama la atención es que el 48 % de los habitantes del Bajo Cauca considera aceptable emplearse en la minería ilícita.

Entre los jóvenes, el 38 % apuesta por la minería tecnificada como principal actividad económica. Los adultos y las personas mayores muestran una mayor inclinación hacia una transición progresiva a otras actividades productivas.

Salud, empleo y educación, entre las principales preocupaciones

La encuesta encontró coincidencias entre las tres subregiones sobre los asuntos que requieren mayor atención: salud, empleo, educación y pobreza.

Al menos el 65 % de los habitantes señala la salud como una prioridad. Sin embargo, la satisfacción con los servicios de salud no alcanza el 50 %. En el Bajo Cauca, más de cuatro de cada diez personas deben esperar cuatro semanas o más para conseguir una cita médica.

En materia laboral, el 42 % considera que es fácil encontrar empleo en su municipio. La percepción es menos favorable entre las mujeres en la mayoría de las zonas, con diferencias de hasta 16 puntos porcentuales frente a los hombres.

El emprendimiento aparece como una alternativa importante para las comunidades, aunque enfrenta obstáculos económicos. Entre quienes consideran difícil emprender, el 81 % identifica la falta de capital como la principal barrera, seguida del miedo al fracaso, con el 37 %, y la falta de conocimientos empresariales, con el 33 %.

En educación, al menos el 40 % de los habitantes considera que es uno de los temas que requieren mayor atención. La satisfacción con los servicios educativos es favorable, especialmente en el Bajo Cauca, donde alcanza el 68 %.

No obstante, persisten dificultades en el desempeño académico: al menos el 86 % de las instituciones educativas de las tres subregiones se ubica en los niveles más bajos de las pruebas Saber 11, sin cambios significativos desde 2021.

Pobreza y servicios públicos: las brechas que persisten

La autopercepción de pobreza alcanza el 50 % en el Bajo Cauca y llega al 60 % en la zona de Río Porce, en el Nordeste. A pesar de ello, al menos el 33 % de quienes se reconocen como pobres considera que la situación económica de su hogar mejoró durante el último año.

En vivienda, el 59 % de los encuestados vive en una propiedad propia y el 85 % manifiesta estar satisfecho con el lugar que habita. Sin embargo, los indicadores de déficit habitacional muestran dificultades importantes: en 2023, esta condición afectaba al 54 % de las viviendas del Bajo Cauca y al 37 % de las del Nordeste.

Los mayores rezagos en servicios públicos están en el alcantarillado y el internet, cuyos niveles de satisfacción rondan el 38 % y el 50 %, respectivamente. Además, más del 25 % de los habitantes reporta no contar con alcantarillado, internet ni gas domiciliario.

Seguridad y confianza en las instituciones

Al menos la mitad de los encuestados manifiesta sentirse segura en su municipio, aunque la percepción cambia entre hombres y mujeres y según la zona.

Entre los problemas de seguridad más mencionados aparecen los relacionados con salud pública, con el 30 %; los delitos contra el patrimonio económico, con el 16 %; los asuntos de orden nacional, con el 10 %, y la violencia cotidiana, con el 7 %.

En cuanto a la confianza institucional, el Ejército registra una favorabilidad del 70 % y la Gobernación de Antioquia del 58 %.

La percepción sobre el manejo de los recursos públicos es menos favorable: en el Bajo Cauca, solo tres de cada diez personas están satisfechas con la forma en que se invierte el dinero público.

Una encuesta para conocer la realidad de las subregiones

La medición de 2026 es la segunda encuesta subregional realizada por Antioquia Cómo Vamos, después de la de Urabá en 2025. Su propósito es recoger información sobre las condiciones de vida y las percepciones de las comunidades en territorios donde, según el programa, todavía hay vacíos de información estadística.

Los resultados permiten identificar diferencias entre las zonas y establecer cuáles son las necesidades que los habitantes consideran prioritarias, con el fin de aportar información para el diseño de políticas e intervenciones en el Bajo Cauca, el Nordeste y Buriticá.