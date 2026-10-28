Madre de menor abusada en Playa Kilymandiario denuncia intimidaciones del empresario ‘Juancho Kily’

La vida de Francesca, una campeona surfista de 16 años, cambió radicalmente de la noche a la mañana por cuenta de un episodio de agresión sexual que sufrió en las instalaciones del Club de Playa Kilymandiario en Puerto Colombia, según denunció, por parte de su propietario, Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’.

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Además de estos hechos, que dejaron una huella traumática en la cotidianidad de Francesca, su familia se enfrenta ahora a constantes amenazas e intimidaciones que provendrían, de acuerdo con Karen Chavarro, madre de la menor, del empresario señalado del abuso, quien fue capturado.

“No solo es el abuso de confianza, sino el acto tan obsceno y espantoso que ese hombre le hizo a mi hija. No fue un abuso, sino un acto sexual en frente de ella. Esto nos ha cambiado la vida; desde el día que nos enteramos empezamos a recibir los mensajes del mismo Juan Álvarez, intimidándonos al celular de mi esposo, diciendo un montón de atropellos y revictimizando a mi hija”, denunció.

En desarrollo.

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