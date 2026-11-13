Autoridades ordenan extender búsqueda de Zoé, la menor arrastrada por el arroyo El Salao en Soledad
Se ordenó la búsqueda activa con maquinaria y apoyo de un estudio fotogramétrico especial.
Luego de una reunión con varias secretarías, la alcaldía de Soledad, Alcira Sandoval ordenó extender la búsqueda de Zoé, la menor arrastrada por el arroyo El Salao el pasado 4 de noviembre.
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La búsqueda activa con permanencia de maquinaria en terreno y apoyo de un estudio fotogramétrico especial, que permitirá obtener imágenes aéreas detalladas del cauce.
Acompañamiento psicosocial
Por otra parte, la alcaldesa ordenó acompañamiento psicosocial para la familia de Zoé.
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La mandataria municipal indicó que el acompañamiento interinstitucional por parte de la administración debe ser continua y no solo se le debe brindar a la madre de la menor, sino a todo su núcleo familiar.