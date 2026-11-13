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13 nov 2026 Actualizado 02:03

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Autoridades ordenan extender búsqueda de Zoé, la menor arrastrada por el arroyo El Salao en Soledad

Se ordenó la búsqueda activa con maquinaria y apoyo de un estudio fotogramétrico especial.

Ordenan extender la búsqueda de Zoé, la menor arrastrada por el arroyo El Salao, en Soledad. Foto: Alcaldía de Soledad.

Ordenan extender la búsqueda de Zoé, la menor arrastrada por el arroyo El Salao, en Soledad. Foto: Alcaldía de Soledad.

Ordenan extender la búsqueda de Zoé, la menor arrastrada por el arroyo El Salao, en Soledad. Foto: Alcaldía de Soledad.
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Luego de una reunión con varias secretarías, la alcaldía de Soledad, Alcira Sandoval ordenó extender la búsqueda de Zoé, la menor arrastrada por el arroyo El Salao el pasado 4 de noviembre.

La búsqueda activa con permanencia de maquinaria en terreno y apoyo de un estudio fotogramétrico especial, que permitirá obtener imágenes aéreas detalladas del cauce.

Acompañamiento psicosocial

Por otra parte, la alcaldesa ordenó acompañamiento psicosocial para la familia de Zoé.

Lea también: Hallan motocicleta en la que se movilizaba la niña Zoe Soto, arrastrada por arroyo en Soledad

La mandataria municipal indicó que el acompañamiento interinstitucional por parte de la administración debe ser continua y no solo se le debe brindar a la madre de la menor, sino a todo su núcleo familiar.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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