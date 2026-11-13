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13 nov 2026 Actualizado 12:38

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Barranquilla

La barranquillera Aria Vega conquista su primer Grammy: ganó en la categoría ‘Mejor nuevo artista’

La joven artista les ganó el pulso a otros artistas internacionales.

Aria Vega recibiendo su primer Latin Grammy. Foto: Instagram.

Aria Vega recibiendo su primer Latin Grammy. Foto: Instagram.

Aria Vega recibiendo su primer Latin Grammy. Foto: Instagram.
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Mariana Padilla, cuyo nombre artístico es Aria Vega conquistó su primer Latin Grammy logrando ganarles el pulso a otros artistas internacionales en la categoría ‘Mejor Nuevo Artista’.

“Yo soy una mujer de Barranquilla, Colombia, un país lleno de talento, pero sin industria musical. El que yo esté aquí con este gramófono en la mano significa que los sueños no conocen de territorio ni de miedo”, dijo Vega tras recibir el premio.

Vega pudo posicionarse en el mercado musical con canciones como ‘Costeñita’, ‘Agua e’ coco’ y ‘Ay mama (mi tiburón), y ha tenido un respaldo nacional por artistas quienes han realizado varias colaboraciones.

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La artista barranquillera también agradeció a su equipo de trabajo, y a su familia.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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