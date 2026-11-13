Cinco anotaciones registra alias ‘El Animal’, señalado de atacar a una patrullera en Villa Campestre

Momento en que la patrullera resulta herida. Foto: Captura de video.

Las autoridades buscan a Habith Josuér Gil García, conocido con el alias de ‘El Animal’, señalado de participar en diferentes hechos delictivos en Barranquilla y su área metropolitana. Su nombre salió a relucir tras el ataque armado contra una patrullera de la Policía durante un procedimiento para frustrar un atraco en Villa Campestre, jurisdicción de Puerto Colombia.

De acuerdo con los registros de las autoridades, el hombre tiene cinco anotaciones judiciales por concierto para delinquir, receptación, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Lo relacionan con hurtos de oro

Además de su presunta participación en el asalto al establecimiento Oxxo, las autoridades lo relacionan con el hurto de prendas de oro en diferentes sectores del área metropolitana de Barranquilla.

Su fotografía fue divulgada para facilitar su identificación y permitir que la ciudadanía aporte información que contribuya a ubicarlo.

Lo señalan de disparar contra una patrullera

Alias ‘El Animal’ es señalado de haber disparado contra una uniformada que intervino para impedir el robo, durante la tarde de este jueves. La situación derivó en un intercambio de disparos en el que la patrullera resultó herida.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda para dar con su paradero e identificar a los demás involucrados en el hecho