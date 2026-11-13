Cuatro integrantes de ‘Los Mexicanos’ fueron capturados en Quibdó, Chocó

Chocó

En medio de las operaciones adelantadas para contrarrestar la violencia y las disputas entre estructuras criminales en Chocó, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, lograron la captura de cuatro presuntos integrantes ‘Los Mexicanos’.

El operativo se desarrolló como parte de la ofensiva militar de la Décima Quinta Brigada, que intensificó su presencia en la zona ante los constantes enfrentamientos entre grupos delincuenciales y las alertas emitidas por la comunidad sobre situaciones que afectan la seguridad de la población civil.

Uno de los resultados más relevantes de la operación fue la captura de alias ‘Cocuelo’, quien, según información preliminar de las autoridades, estaría relacionado con múltiples homicidios selectivos registrados en Quibdó.

Durante el procedimiento se presentó un combate de encuentro, tras el cual las autoridades reportaron la incautación de cuatro armas cortas calibre 38 y abundante munición, elementos que presuntamente estarían relacionados con las actividades delictivas de esta estructura.

Un aspecto clave para el desarrollo de la operación fue el seguimiento a publicaciones difundidas en redes sociales, en las que los presuntos integrantes de la organización aparecían exhibiendo armas de fuego y otros elementos aparentemente asociados con actividades criminales.

De acuerdo con información preliminar, los cuatro capturados estarían involucrados en disputas por el control territorial y en otras actividades ilícitas que afectan la tranquilidad de los habitantes de Quibdó. Asimismo, las autoridades investigan sus presuntos nexos con el frente Manuel Hernández ‘El Boche’ del ELN.

Ejército intensifica operaciones para la seguridad en Quibdó

La captura de estos cuatro presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ se produce en un contexto de preocupación por los enfrentamientos entre organizaciones criminales que buscan ejercer control sobre diferentes sectores de Quibdó.

Ante este panorama, la Décima Quinta Brigada mantiene el despliegue de tropas y el desarrollo de operaciones militares en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de contrarrestar las acciones delincuenciales y proteger a las comunidades.