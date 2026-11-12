Armada destruyó unidad minera que financiaba al Clan del Golfo en Chocó

Chocó

Un nuevo golpe contra la minería ilegal se registró en el departamento del Chocó, donde la Armada Nacional, en una operación conjunta con el Ejército y coordinada con la Policía, logró la destrucción de una unidad minera que estaría operando para el Clan del Golfo.

La intervención se llevó a cabo en el sector de Cabí, donde las autoridades realizaron la destrucción controlada de 30 dragas y 32 motores que eran utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros en zona rural del municipio de Quibdó.

De acuerdo con la información entregada por la Armada Nacional, el procedimiento fue ejecutado por unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, con el apoyo del Batallón de Infantería No. 12 del Ejército Nacional y personal de Carabineros de la Policía Nacional.

Las autoridades señalaron que esta operación estuvo dirigida a debilitar las capacidades logísticas y las fuentes de financiación ilegal de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’, conocida como ‘Carreteras’, perteneciente al Clan del Golfo, organización criminal que mantiene actividades delictivas en esta zona del territorio chocoano.

La destrucción de los equipos representa una afectación a la infraestructura empleada para desarrollar actividades de minería ilegal, con las que, según las autoridades, se sostienen parte de las economías ilícitas de este grupo armado organizado.

El resultado también busca limitar la utilización de maquinaria y equipos que facilitan la explotación no autorizada de recursos minerales en áreas de importancia ambiental.

Minería ilegal amenaza las fuentes hídricas del Chocó

Además del impacto sobre las estructuras criminales, las autoridades destacaron la importancia ambiental de esta intervención, teniendo en cuenta las consecuencias que genera la minería ilegal sobre los ecosistemas del departamento.

Esta actividad puede provocar contaminación de las fuentes hídricas, alteraciones en los cauces de los ríos, deterioro de los suelos y afectaciones a la biodiversidad, situaciones que también representan riesgos para las comunidades que dependen de estos recursos naturales.