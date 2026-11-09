18 indígenas desplazados de Nuquí por combates entre el Clan del Golfo y el ELN llegan a Medellín

Medellín

18 indígenas llegaron desplazados a Medellín huyendo de la violencia por los efrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, que golpean a Nuquí, en el departameto de Chocó, durante los últimos días.

Ante esta situación, la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Personería Distrital, activó la ruta de atención a víctimas para garantizar asistencia humanitaria, orientación institucional, acompañamiento psicológico y alojamiento temporal, debido a que las personas desplazadas no contaban con redes de apoyo familiar, social o comunitario en la ciudad.

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, explicó que la administración distrital brindó atención a los familias desde su llegada, con el propósito de garantizar sus derechos y ofrecerles condiciones de protección frente a la situación de vulnerabilidad que enfrentan.

“Desde la Alcaldía de Medellín siempre el centro son las víctimas y les brindamos todas las garantías de protección, acompañamiento y apoyo”, manifestó Arcila.

Crisis humanitaria en Nuquí deja cientos de indígenas desplazados

Este nuevo desplazamiento ocurre en medio del agravamiento de la situación humanitaria en Nuquí, donde las comunidades indígenas enfrentan amenazas, asesinatos y disputas territoriales entre grupos armados ilegales.

El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, ubicada en el corregimiento de Jurubidá, quienes se vieron obligados a abandonar sus territorios por temor a los enfrentamientos y disputas entre el Clan del Golfo y el ELN.

La presencia y confrontación de estas estructuras armadas han generado temor entre las comunidades, que enfrentan riesgos para su vida, integridad y permanencia en sus territorios ancestrales.