Un joven que agredió a un guarda de tránsito fue conducido por la policía en Medellín
Según el alcalde de Medellín, el joven fue denunciado por agresión a servidor público e intento de homicidio
Medellín
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que un joven que quedó grabado en video agrediendo a un guarda de tránsito de la ciudad el pasado viernes 6 de noviembre fue conducido por la policía luego de que se presentara de manera voluntaria en la estación de La Candelaria.
Según el mandatario, el joven no aguantó el asedio de las autoridades que ya le habían llegado a la casa en varias ocasiones. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente para que se adelante la correspondiente judicialización, ya que el funcionario público realizó la denuncia respectiva ante la fiscalía.
“Fue denunciado ante la fiscalía por agresión a servidor público y también por intento de homicidio. Este tipo estaba armado con un arma blanca, y el video es muy claro. Empezamos a identificarlo desde ese día, y sabemos quién es, Damián Barrientos”, dijo el alcalde Gutiérrez.
Agregó que a esta persona también se le aplicó un comparendo por la agresión y las amenazas contra el agente de tránsito.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...