Un joven que agredió a un guarda de tránsito fue conducido por la policía en Medellín

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que un joven que quedó grabado en video agrediendo a un guarda de tránsito de la ciudad el pasado viernes 6 de noviembre fue conducido por la policía luego de que se presentara de manera voluntaria en la estación de La Candelaria.

Según el mandatario, el joven no aguantó el asedio de las autoridades que ya le habían llegado a la casa en varias ocasiones. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente para que se adelante la correspondiente judicialización, ya que el funcionario público realizó la denuncia respectiva ante la fiscalía.

“Fue denunciado ante la fiscalía por agresión a servidor público y también por intento de homicidio. Este tipo estaba armado con un arma blanca, y el video es muy claro. Empezamos a identificarlo desde ese día, y sabemos quién es, Damián Barrientos”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Agregó que a esta persona también se le aplicó un comparendo por la agresión y las amenazas contra el agente de tránsito.