La alcaldía de Cisneros clama por la libertad de la primera dama de Uribia, quien fue secuestrada

Cisneros- Antioquia

Aún se desconoce la ubicación de la señora 𝐍𝐚𝐧𝐜𝐲 𝐆𝐨́𝐦𝐞𝐳, quien es la primera dama del municipio de Uribia en la Guajira. Allí fue secuestrada la mañana del pasado miércoles 11 de noviembre. Las autoridades continúan con el dispositivo de búsqueda para evitar que sea pasada por la frontera de Venezuela.

Mientras esto ocurre, la alcaldía del municipio de Cisneros, de donde es oriunda la primera dama, se sumó a las miles de voces que piden la pronta liberación de la mujer; manifiesta que hoy en esa población antioqueña el corazón se les arruga, pero que al mismo tiempo se llena de esperanza por el pronto regreso sana y salva de 𝐍𝐚𝐧𝐜𝐲 𝐆𝐨́𝐦𝐞𝐳.

“Exigimos el respeto absoluto por su vida y su integridad. Pedimos con el alma que Nancy pueda regresar sana, salva y lo más pronto posible al abrazo de su familia, tanto en su hogar en La Guajira como en esta, su tierra natal que la vio crecer y que hoy ora por ella”, indicó el mensaje.

La población de Cisneros se suma a este mensaje y levanta la voz llena de amor, firmeza y solidaridad para exigir que no le hagan daño y pueda ser liberada lo más pronto posible.