Acusan a un contratista de alcaldía de Medellín de presuntas irregularidades en deudas tributarias

Medellin

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que, luego de una investigación, se identificó a un funcionario de la Secretaría de Hacienda que habría cometido una serie de presuntas irregularidades en favor de varias empresas.

Según la denuncia del mandatario, el hoy exfuncionario trabajó en la entidad desde el 2021 y habría reconocido las presuntas conductas ilegales en favor de 10 empresas que tiene deudas con el distrito, a quienes, mediante la manipulación de la plataforma de planificación de recursos empresariales, se eliminó sus pasivos tributarios.

“En particular, se encontraron modificaciones en los registros de identificación de varias empresas que ocasionaban que sus obligaciones tributarias dejaran de ser visibles en las consultas habituales de cartera del Distrito, aunque continuaban registradas en el sistema. Adicionalmente, se identificaron 42 certificados de estar al día expedidos a nueve de estos contribuyentes, cuyas circunstancias también están siendo investigadas”.

Ante esta situación, el mandatario solicitó denunciar esta conducta ante la fiscalía, ya que la cartera asociada a las empresas supera los 1.200 millones de pesos y que, gracias a la identificación de la presunta irregularidad, la alcaldía avanza en el cobro coactivo a las empresas, evitando un detrimento patrimonial. También se solicitará que se les investigue su presunta particpación en el entramado.

“Lo advertí desde el principio de nuestra alcaldía. Corrupto que descubramos, va para afuera; yo mismo lo echo y lo denuncio ante la Fiscalía. Y que vaya a la cárcel”, manifestó el alcalde Gutiérrez.