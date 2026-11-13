BID aprueba hoja de ruta para retomar sus operaciones en Venezuela, suspendidas desde 2019

La decisión establece las bases para que el organismo vuelva a brindar asistencia técnica, acompañe al sector privado y prepare proyectos de inversión, con una estrategia centrada en tres frentes: recuperación económica, atención social y reconstrucción.

En materia económica, el BID priorizará la rehabilitación del sistema eléctrico y el apoyo a la transición hacia una economía de mercado. En el ámbito social, buscará mejorar los servicios para las poblaciones más vulnerables, incluida la seguridad alimentaria.

El tercer eje contempla apoyar la reconstrucción del país tras el doble terremoto registrado en junio, con medidas orientadas a mejorar la infraestructura y reducir los riesgos ante futuros desastres.

¿Cómo será el regreso del BID a Venezuela?

El organismo comenzará con programas de asistencia técnica y fortalecimiento institucional. También trabajará en la preparación de proyectos públicos y privados, además de respaldar reformas regulatorias y mejorar la calidad de la información económica.

A través de BID Invest, su brazo dedicado al sector privado, ofrecerá asesoría, análisis de mercado, préstamos y garantías para iniciativas en sectores estratégicos.

La estrategia también tendrá en cuenta la estabilidad macroeconómica y la gestión del riesgo de desastres naturales, dos factores que el organismo considera fundamentales para acompañar la recuperación venezolana.