Se anunció un nuevo documental sobre el comediante Russell Brand. ¿Dónde y cuándo se podrá ver?
La cinta, dirigida por Olivia Isaacs, “narra la historia del meteórico ascenso y la estrepitosa caída de Russell Brand tras las acusaciones de delitos sexuales”.
Este jueves se reveló que Netflix estrenará el 13 de noviembre un nuevo documental sobre el actor y comediante británico Russell Brand, titulado “Open Secret”.
¿Qué se podrá ver en el documental?
La cinta, dirigida por Olivia Isaacs, “narra la historia del meteórico ascenso y la estrepitosa caída de Russell Brand tras las acusaciones de delitos sexuales”.
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¿Qué incluye?
Según un comunicado de prensa, el documental incluye testimonios de personas cercanas y material de archivo que ofrecen una visión de la vida de Brand, así como de la investigación realizada por los medios británicos The Times y The Sunday Times.
Un breve adelanto del documental describe a Brand como alguien “camaleónico” y un “estafador”, y explica que, en un principio, las periodistas no imaginaron que su investigación derivaría en cargos penales.
¿De qué fue declarado culpable Brand?
El pasado lunes 5 de noviembre, tras un juicio celebrado en Londres, Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual.
¿Y de qué cargos fue absuelto?
Fue absuelto de otros dos cargos de violación, así como de un cargo de tentativa de agresión indecente.
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¿De quién eran las acusaciones?
Las acusaciones en su contra estaban relacionadas con denuncias presentadas por seis mujeres entre 1999 y 2009.
¿Cuál fue la condena contra él?
El exesposo de la cantautora y personalidad de televisión estadounidense Katy Perry, fue condenado a 10 años de prisión.
Matheo Duarte
Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...