Se anunció un nuevo documental sobre el comediante Russell Brand. ¿Dónde y cuándo se podrá ver?

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 04: Russell Brand arrives at Southwark Crown Court on November 04, 2026 in London, England. Russell Brand is currently on trial for three counts of rape, three counts of sexual assault and one count of attempted indecent assault from six different women spanning a ten-year period between 1999 and 2009. Brand, 51, has pleaded not guilty to all counts, maintaining that all of his past sexual encounters were entirely consensual. (Photo by Leon Neal/Getty Images) / Leon Neal

Este jueves se reveló que Netflix estrenará el 13 de noviembre un nuevo documental sobre el actor y comediante británico Russell Brand, titulado “Open Secret”.

¿Qué se podrá ver en el documental?

La cinta, dirigida por Olivia Isaacs, “narra la historia del meteórico ascenso y la estrepitosa caída de Russell Brand tras las acusaciones de delitos sexuales”.

Lea también: Murió Jorge Latorre, más conocido como “Kch”, baterista de la agrupación Génesis de Colombia

¿Qué incluye?

Según un comunicado de prensa, el documental incluye testimonios de personas cercanas y material de archivo que ofrecen una visión de la vida de Brand, así como de la investigación realizada por los medios británicos The Times y The Sunday Times.

Un breve adelanto del documental describe a Brand como alguien “camaleónico” y un “estafador”, y explica que, en un principio, las periodistas no imaginaron que su investigación derivaría en cargos penales.

¿De qué fue declarado culpable Brand?

El pasado lunes 5 de noviembre, tras un juicio celebrado en Londres, Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual.

¿Y de qué cargos fue absuelto?

Fue absuelto de otros dos cargos de violación, así como de un cargo de tentativa de agresión indecente.

Le puede interesar: Netflix presentó el primer tráiler de la última temporada de la serie de televisión “Emily en París”

¿De quién eran las acusaciones?

Las acusaciones en su contra estaban relacionadas con denuncias presentadas por seis mujeres entre 1999 y 2009.

¿Cuál fue la condena contra él?

El exesposo de la cantautora y personalidad de televisión estadounidense Katy Perry, fue condenado a 10 años de prisión.