Murió Jorge Latorre, más conocido como “Kch”, baterista de la agrupación Génesis de Colombia

Este martes se conoció la noticia del fallecimiento del músico colombiano Jorge Latorre, ocurrido el pasado lunes 9 de noviembre a los 78 años.

¿Cómo se conoció la noticia?

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

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¿De qué banda fue baterista?

Latorre fue más conocido por haber sido el baterista de la agrupación Génesis de Colombia.

¿Cómo se le conocía en el ámbito artístico?

Nació en Bogotá el 8 de noviembre de 1948 y fue conocido en el ámbito artístico como “Kche”.

¿Con qué otros grupos colaboró?

Fue asistente de los Speakers y durante dos años, participó en la gira nacional de la banda “Milo A Go-Go”.

Su experiencia en varias agrupaciones lo convirtió en un baterista reconocido en el ámbito musical de la capital.

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¿Con qué otros artistas grabó?

Grabó junto a Claudia de Colombia y Óscar Golden.

¿En qué álbumes de Génesis de Colombia tocó?

De 1972 a 1988 hizo parte de Génesis, con el que grabó los discos “A Dios”, “Yakta Mama”, “El paso de los Andes”, “En un Planeta Lejano”, entre otros.