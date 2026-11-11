Netflix presentó el primer tráiler de la última temporada de la serie de televisión “Emily en París”

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 12: Lily Collins attends the "Emily In Paris" Netflix Photocall at La Samaritaine on September 12, 2024 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

Este miércoles, Netflix publicó el primer adelanto oficial de la sexta y última temporada de la serie de televisión “Emily in Paris”.

¿Qué nos muestra el tráiler?

Este primer adelanto arranca con la llegada de Emily a París, presentándose: “Bonjour, soy Emily Cooper. Tus ojos y tus oídos en esta hermosa ciudad. Cuando llegué aquí, París era un pequeño y divertido desvío”.

Aclarando que lo que pensó “sería una buena historia. Ha resultado complicada y dramática”.

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A lo que su amiga Mindy le dice: “Esto ya no es solo un año divertido en el extranjero. Esta es tu vida”.

Recordando las palabras de su jefa, Sylvie Grateau, quien le dio un sabio consejo a Emily Cooper: “Enamórate, comete errores. Si vas a vivir París, ¡por el amor de Dios, hazlo bien!”.

Terminando con una propuesta de su mejor amiga: ¡Terminemos por todo lo alto! ¡Vámonos de fiesta a Grecia, cariño!

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El resto del adelanto muestra el viaje de Emily y Mindy a Grecia, donde, al parecer, se encuentran con Gabriel.

¿Qué personajes estarán?

La temporada final cuenta con el regreso de todos los personajes ya conocidos como Alfie, la princesa Jane, Luc, Julien, Antoine, entre otros.

¿Qué pasó en la última temporada?

La quinta temporada concluyó con Emily poniendo fin a su relación con su novio italiano, Marcello, tras haberse mudado a Roma para explorar más a fondo su vínculo.

¿Cuándo se estrenará?

La última temporada de la serie se estrenará en Navidad, el 24 de diciembre, en la plataforma.

Vea el tráiler a continuación: