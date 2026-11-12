Sobrevuelo de drones en Bucaramanga. ¿Operativos contra la delincuencia de la Presidencia?

Bucaramanga

El Bloque de Seguridad de Defensa Urbana, Blosur, un grupo especial creado por la presidencia de la República llegó a Bucaramanga para una acción contra la delincuencia. El alcalde, Cristian Portilla había adelantado a Caracol Radio que este componente se encontraba listo para desplegar acciones en la región.

En la noche de este miércoles 11 de noviembre, el ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora López y el comandante del Ejército, general José Bertulfo Soto llegaron de sorpresa al Hospital Universitario de Santander, HUS con el fin de visitar a los militares heridos durante el ataque con drones a un batallón de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Durante las últimas horas, los bumangueses percibieron el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas sobre algunos puntos de Bucaramanga; esos tres hechos evidenciaban el lanzamiento de un gran operativo en contra de bandas criminales, así como ha ocurrido en otras capitales de departamento.

Hasta ahora, las autoridades no confirman que se haya efectuado una acción de esta naturaleza en Bucaramanga y menos con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.