Declaran calamidad pública en Villas de San Ignacio por afectaciones de falla geológica

Bucaramanga

La situación que enfrentan los habitantes del barrio Villas de San Ignacio, en el norte de Bucaramanga, motivó a la Administración Municipal a declarar la calamidad pública en este sector, donde desde hace varios años se presentan afectaciones asociadas a una falla geológica que atraviesa la zona y compromete tanto las viviendas como la movilidad por la vía Paso Malo.

El anuncio fue realizado por el alcalde Cristian Portilla, quien explicó que firmó el Decreto 450, una medida que permitirá entregar subsidios de arrendamiento de manera inmediata a las familias que han sido priorizadas y que residen en el área afectada.

Según el mandatario, el propósito de esta decisión es salvaguardar la vida y la integridad de los habitantes que se encuentran expuestos a las condiciones de riesgo que presenta este sector de la ciudad.

Portilla también explicó que la vía Paso Malo hace parte de la red vial nacional que comunica con la Costa Atlántica, por lo que su jurisdicción y responsabilidad corresponden al Instituto Nacional de Vías (Invías). Esta condición limita la posibilidad de que el municipio adelante intervenciones autónomas y definitivas sobre el corredor.

Mientras se gestionan soluciones de fondo, la Administración Municipal adelanta labores de recolección de escombros y limpieza en la vía Paso Malo. De acuerdo con el alcalde, también se aplicará material de fresado con el objetivo de reducir temporalmente las dificultades de movilidad que se presentan en este tramo.

El mandatario reconoció que estas acciones son provisionales y que la magnitud de la falla geológica requiere una intervención integral para resolver definitivamente la problemática.