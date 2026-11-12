VaxThera proyecta producir hasta 250 millones de dosis de vacunas al año desde Antioquia

Medellín

VaxThera, una empresa de biotecnología que nació en el año 2021 en Antioquia desde el Grupo Sura para garantizar la soberanía sanitaria, anunció que tiene todo dispuesto y proyecta producir hasta 250 millones de dosis de vacunas al año.

Gracias a la red global de alianzas, espera lograr esa producción que podría ascender hasta 700 millones de dosis en escenarios de emergencia sanitaria o una futura pandemia.

Alianzas internacionales

La empresa anunció que avanza con diferentes acuerdos, colaboraciones y trabajos articulados con entidades internacionales.

Algunos países y organizaciones con los que se tiene relacionamiento son la India, Corea del Sur, Estados Unidos, el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea.

Estas estrategias buscan impulsar proyectos de transferencia tecnológica, desarrollo de vacunas, manufactura de biológicos e innovación en salud.

Desde VaxThera explicaron que “los acuerdos alcanzados durante el año incluyen colaboraciones con el Serum Institute of India, que produce más de 1.500 millones de dosis al año, distribuye sus vacunas en aproximadamente 170 países y sus biológicos alcanzan a cerca del 65 % de los niños del mundo”.

Otras entidades con las que se tienen alianzas son GC Biopharma y la RIGHT Foundation de Corea del Sur; la compañía estadounidense Codagenix; Hetero Biopharma; así como el respaldo financiero del Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea.

¿Qué tipo de vacunas esperan producir?

Estos acuerdos de cooperación tienen como objetivo la transferencia de tecnología para vacunas contra influenza y el desarrollo de nuevas vacunas contra la fiebre amarilla.

Con los trabajos articulados se espera avanzar en la ampliación del acceso a terapias biológicas y el fortalecimiento de la capacidad productiva regional.

Vacunas contra la influenza desde Colombia

La RIGHT Foundation, una agencia de financiación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y el desarrollo de salud global de Corea del Sur, seleccionó a VaxThera para liderar un proyecto de transferencia tecnológica de vacunas contra influenza hacia Colombia.

El trabajo que se articulará junto a GC Biopharma convierte a la entidad colombiana en la primera organización de América Latina en recibir financiación directa de esta fundación internacional y busca fortalecer las capacidades locales de producción, formación especializada, control de calidad y gestión regulatoria.

Reconocimiento para el país

Jorge Emilio Osorio, CEO de VaxThera, dijo que “este año hemos visto cómo organizaciones líderes de diferentes regiones del mundo han decidido trabajar junto a VaxThera para impulsar proyectos de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo productivo”.

El líder empresarial dijo que esto demuestra un reconocimiento internacional a la capacidad científica y al talento que existe en Colombia.

Otros logros en 2026

Durante este año también se anunció una colaboración estratégica con el Serum Institute of India para desarrollar programas enfocados en vacunas de interés para los esquemas de inmunización.

Con Hetero Biopharma se logró un acuerdo para ampliar el acceso a terapias biológicas en América Latina y alcanzó un acuerdo con Codagenix para impulsar el desarrollo de una vacuna de nueva generación contra la fiebre amarilla.

El objetivo es la autonomía sanitaria.

Desde VaxThera explicaron que con este tipo de convenios, iniciativas y ampliación de capacidad de producción se busca la autonomía sanitaria regional, cuya necesidad quedó evidenciada durante la pandemia de COVID-19.