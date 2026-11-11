Abren cupos para que personas adultas puedan aprender a manejar bicicleta en el Valle de Aburrá
Con 42 personas inscritas en el Parque Recreativo “Los Colores”, el programa habilitó cupos en sus jornadas matutinas para nuevos participantes.
Medellín
La estrategia EnCicla Escuela amplió su oferta de formación ciudadana con la apertura de nuevos espacios dirigidos a personas adultas en el municipio de Envigado. La iniciativa busca enseñar a montar en bicicleta, fortalecer habilidades y brindar confianza para promover el uso de este medio de transporte sostenible.
Esta nueva fase se desarrolla en articulación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Movilidad de Envigado. Para las jornadas de aprendizaje, se dispuso del Parque Recreativo “Los Colores”, donde los participantes reciben acompañamiento de docentes calificados.
Inscritos y cupos disponibles
Hasta el momento, un total de 42 adultos se encuentran inscritos y comenzaron su proceso de formación técnica. La respuesta de la ciudadanía refleja el interés de la comunidad por integrarse a alternativas de movilidad activa y segura en la subregión.
Más información
Las sesiones se dictan los miércoles de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. y los jueves de 10:00 a. m. a 12:00 m. Desde la organización confirmaron que aún hay cupos disponibles en el horario del jueves de 11:00 a. m. a 12:00 m. para nuevos interesados, quienes podrán obtener más información sobre las inscripciones en la página web oficial del área Metropolitana del Valle de Aburrá o en la página web oficial de Encila.