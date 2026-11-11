Abren cupos para que personas adultas puedan aprender a manejar bicicleta en el Valle de Aburrá

Medellín

La estrategia EnCicla Escuela amplió su oferta de formación ciudadana con la apertura de nuevos espacios dirigidos a personas adultas en el municipio de Envigado. La iniciativa busca enseñar a montar en bicicleta, fortalecer habilidades y brindar confianza para promover el uso de este medio de transporte sostenible.

Esta nueva fase se desarrolla en articulación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Movilidad de Envigado. Para las jornadas de aprendizaje, se dispuso del Parque Recreativo “Los Colores”, donde los participantes reciben acompañamiento de docentes calificados.

Inscritos y cupos disponibles

Hasta el momento, un total de 42 adultos se encuentran inscritos y comenzaron su proceso de formación técnica. La respuesta de la ciudadanía refleja el interés de la comunidad por integrarse a alternativas de movilidad activa y segura en la subregión.

Las sesiones se dictan los miércoles de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. y los jueves de 10:00 a. m. a 12:00 m. Desde la organización confirmaron que aún hay cupos disponibles en el horario del jueves de 11:00 a. m. a 12:00 m. para nuevos interesados, quienes podrán obtener más información sobre las inscripciones en la página web oficial del área Metropolitana del Valle de Aburrá o en la página web oficial de Encila.