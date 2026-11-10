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10 nov 2026 Actualizado 12:50

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Murió un agente de la Policía Nacional de España en una explosión en Oviedo

Los agentes acudieron a la vivienda en donde ocurrió la explosión tras producirse un tiroteo en el que una mujer resultó herida, sobre las 7:00 horas de este martes.

Policía de España imagen de referencia. Foto: Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images.

Policía de España imagen de referencia. Foto: Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images. / Europa Press News

Policía de España imagen de referencia. Foto: Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images.
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Un agente de la Policía Nacional ha fallecido y otro ha resultado herido grave en una explosión registrada a primera hora de este martes en un inmueble del barrio ovetense de Villafría, han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Los agentes acudieron a la vivienda tras producirse un tiroteo en el que una mujer resultó herida, sobre las 7:00 horas de este martes.

A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando la muerte de un agente de guías caninos, han añadido fuentes de Jupol.

El agente herido, que se encuentra muy grave y ha perdido una pierna, es un especialista perteneciente a la unidad de explosivos (Tedax).

Fuentes de la Policía Nacional han añadido que se está buscando al autor del tiroteo previo a la explosión, que podría ir armado.

El Cuerpo Nacional de Policía ha expresado su consternación por la muerte de su compañero y ha deseado una pronta recuperación al agente herido de los Tedax.

Por su parte, Jupol ha manifestado su “profundo dolor y consternación” por lo sucedido y ha querido poner en valor “la profesionalidad, entrega y compromiso de los policías nacionales, que diariamente se juegan la vida para proteger a los ciudadanos, incluso ante situaciones de riesgo extremo e imprevisible”.

Fuentes municipales han apuntado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se dirige al lugar para recabar información ante la confusión existente aún sobre lo sucedido.

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