Arabia Saudita condenó a 100 latigazos a una mujer keniana por tener un hijo fuera del matrimonio

Una mujer keniana fue condenada en Arabia Saudita a recibir 100 latigazos y un año de destierro, tras ser declarada culpable de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y tener un hijo. El caso ha reavivado las críticas al sistema judicial del reino y a las condiciones que enfrentan las trabajadoras migrantes.

Se trata de Esther Wanja Muthoni, de 40 años, quien trabajaba como empleada doméstica en Riad cuando quedó embarazada de un ciudadano egipcio. Dio a luz en agosto de 2025 y fue detenida por las autoridades después de ser trasladada a un hospital. El padre del menor ya había abandonado Arabia Saudita.

La sentencia fue emitida en octubre de 2026 por un tribunal integrado por tres jueces. Según la información publicada por The New York Times, Muthoni contó con un intérprete durante el proceso, pero no tuvo representación legal y decidió no apelar porque consideraba que aceptar el fallo era la única posibilidad de regresar a Kenia con sus hijos.

Por ahora, no se ha definido cuándo se ejecutaría el castigo ni cuál será el destino de la mujer y su bebé. Los documentos que le habían permitido salir del país ya vencieron.

El caso también pone bajo cuestionamiento las reformas judiciales anunciadas por Arabia Saudita en 2020, cuando restringió el uso de los latigazos, aunque mantuvo excepciones para determinados delitos contemplados en la interpretación de la ley islámica.