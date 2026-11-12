Bomberos de Paipa denuncian cuatro meses sin pagos y alertan por reducción de su capacidad operativa

La institución mantiene la atención de emergencias, pero advierte que trabaja con recursos y disponibilidad limitados.

Paipa

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paipa atraviesa dificultades financieras por el retraso en los pagos que debe realizar la administración municipal. Según Giovanni López, comandante de la institución, ya completan cuatro meses sin recibir los recursos correspondientes, situación que ha comenzado a limitar la capacidad operativa del organismo de socorro.

En diálogo con Caracol Radio, López explicó que han realizado las solicitudes correspondientes y presentado la documentación requerida para obtener los desembolsos. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no han conseguido una respuesta que permita solucionar la situación financiera.

“Estamos haciendo una solicitud a la administración para que haga los respectivos pagos. Nosotros, de acuerdo con la documentación que nos toca presentar, hicimos el trámite ante la administración”, manifestó.

El oficial también explicó que la Alcaldía les planteó realizar una modificación al convenio, propuesta frente a la cual la institución presentó sus observaciones y un informe explicando las razones por las que no estaba de acuerdo con algunos de los cambios.

“Ellos también nos querían hacer un modificatorio al convenio, en donde se les pasó el informe del porqué no se daba esa aceptación. Sin embargo, no ha sido posible recibir estos pagos”, señaló.

El comandante indicó que los recursos pendientes son fundamentales para garantizar el funcionamiento de la institución, pues representan el respaldo financiero para responder por las obligaciones laborales, administrativas y operativas.

Aunque evitó entregar una cifra sobre el valor de los desembolsos pendientes, confirmó que la solicitud corresponde a cuatro meses de pagos.

La situación, según explicó, ya tiene consecuencias en la capacidad de respuesta del organismo de socorro. No obstante, aclaró que no se ha reducido el número de integrantes de la institución.

“No se ha disminuido el personal, se ha disminuido la capacidad operativa. Es una limitante para nosotros la falta de los recursos”, precisó.

Pese a las dificultades, López aseguró que los bomberos continúan prestando sus servicios y atendiendo los llamados de la comunidad, aunque reconoció que deben hacerlo con los recursos y la disponibilidad que tienen actualmente.

“El servicio del Cuerpo de Bomberos se mantiene para tranquilidad de la comunidad. Nosotros estamos haciendo los servicios, obviamente con los recursos o con la disponibilidad que tenemos”, agregó.