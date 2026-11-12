Hallazgos fiscales por más de $1.300 millones en la Cámara de Comercio de Tunja

Tunja

En entrevista con Caracol Radio el revisor fiscal de la Cámara de Comercio de Tunja, Jorge Armando Puin advirtió hallazgos “bastante graves” con alcance fiscal en la entidad mercantil como contratos millonarios sin garantías ni pólizas, posibles beneficios individuales a terceros con bienes de la institución.

“Se trata de unos hallazgos bastante graves con una incidencia fiscal por encima de los $1.300 millones además que son hallazgos que surgieron con ocasión a los informes que he presentado como revisar fiscal que se fueron a través de unas denuncias a los diferentes órganos de control y esos órganos de control, incluyendo la Contraloría General de la República, han ratificado la existencia de esos hallazgos. Es decir, no sólo se trata de un informe el revisor fiscal, sino que ya un organismo de control, justamente el competente para revisar todos estos estos temas, ha verificado y validado la existencia de un detrimento al patrimonio público de los comerciantes, porque esto es el patrimonio de los comerciantes, este es el patrimonio público de los comerciantes, cada una persona renuevas su registro mercantil, cada una persona va y se matrícula con todo su esfuerzo, cumpliendo con sus requisitos, haciéndole el esfuerzo y a pagar ese valor, pues resulta que ahora gracias a los malos manejos de la cámara de Comercio y de la administración de la cámara de Comercio de Tunja, pues esos recursos se van a pagar un daño al patrimonio público”.

“Estos hallazgos recogen una serie de situaciones e irregularidades que se han presentado los últimos años, incluyendo este último año, pero también en años anteriores están relacionados con sobrecostos en la adquisición de bienes, de servicios para la entidad, fraccionamiento de contratos, destinación de bienes para beneficios de terceros. En diferentes cosas en diferentes conceptos que se han venido sumando a lo largo de estos últimos dos o tres años y que responden a esos manejos irregulares que han venido dándose al interior de la entidad. Esos hallazgos ya son públicos, todos estos informes son completamente públicos, aparecen en la página de la Contraloría General de la República, incluso en otros organismos de control que también ya han sacado informes sobre este particular”.

Recordemos que Julián Andrés Galvis Pabón quien estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Tunja durante 12 años, salió de la entidad en marzo de 2024 tras lograr un acuerdo mutuo con la Junta Directiva en medio de un escándalo generado por las denuncias de presuntas irregularidades y sobrecostos en la contratación que hizo en su momento el revisor fiscal, Jorge Armando Puin.

Luego llegó al cargo Jhon Jairo Martínez Álvarez quien salió a comienzos de 2026 en medio de un litigio con la Cámara y en febrero asumió de nuevo, Sergio Armando Tolosa.