Sogamoso intensificará controles contra el transporte informal y advierte sanciones

El director Ricardo Ramírez advirtió que la infracción D12 contempla multas económicas y posibles sanciones sobre la licencia de conducción.

Sogamoso

El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso anunció que fortalecerá los controles contra la prestación del servicio de transporte informal en el municipio, especialmente durante la temporada de fin de año. La medida busca verificar que los vehículos que movilizan pasajeros cumplan con los requisitos legales y garantizar condiciones de seguridad para los usuarios.

Ricardo Ramírez, director del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso, explicó que estos controles responden a la necesidad de proteger a quienes utilizan el transporte público y respaldar a los conductores que cumplen con la normatividad vigente.

“Lo que más nos interesa es velar por la adecuada prestación del servicio de transporte para los ciudadanos. Ellos son quienes utilizan los servicios de transporte que están vigentes, habilitados y que cumplen con toda la normatividad legal”, señaló.

Frente al uso de plataformas digitales como Uber, Ramírez indicó que existe una discusión jurídica alrededor de esta modalidad, pero insistió en que, desde la perspectiva de la entidad, la prestación del servicio público de transporte debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

“Quienes prestan el servicio legalmente hacen un esfuerzo económico para adquirir un vehículo y una póliza de seguros. Habría que preguntarse si una póliza particular realmente cubre las necesidades de una persona que presta un servicio público de transporte”, manifestó.

El director también advirtió sobre los riesgos que pueden presentarse cuando los pasajeros utilizan vehículos particulares para movilizarse mediante plataformas, especialmente por las garantías de seguridad y responsabilidad en caso de accidentes.

En cuanto a las sanciones, el funcionario recordó que la infracción D12 del Código Nacional de Tránsito contempla medidas contra quienes presten un servicio de transporte sin cumplir los requisitos legales. Estas incluyen multas económicas y, dependiendo de las circunstancias y la reincidencia, consecuencias sobre la licencia de conducción.

“Es el D12, que es la prestación de un servicio de transporte ilegal. Es un comparendo sancionatorio que establece una sanción pecuniaria. Inclusive, con la reincidencia puede ocasionarle a la persona la suspensión de la licencia”, explicó.

El funcionario también reveló que en Sogamoso ya se han impuesto comparendos por esta conducta y que se han presentado confrontaciones entre integrantes del transporte formal y personas que ofrecen servicios informales.

“Ya hemos tenido riñas e inconvenientes entre el gremio que presta un transporte legal y quienes han intentado ingresar a la ciudad con ese tema. Hemos tenido inconvenientes y problemas fuertes”, afirmó.

También, hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen la legalidad de los servicios que utilizan y eviten contratar modalidades de transporte que no cuenten con las autorizaciones correspondientes.

“Nosotros no estamos en contra de nadie. Lo que queremos es proteger la vida de las personas y garantizar que tengan un mejor servicio”, puntualizó.