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12 nov 2026 Actualizado 20:21

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Política

Gobiernos de Colombia y Venezuela trabajan en conjunto para rescate de esposa de alcalde de Uribia

Nancy Gómez, fue secuestrada en la mañana del pasado miércoles 11 de noviembre.

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Mucha preocupación hay por el secuestro de Nancy Gomez, esposa del alcalde del municipio de Uribia, quien fue secuestrada en la mañana del pasado miércoles 11 de noviembre en La Guajira.

Los Gobierno de Colombia y Venezuela se encuentran trabajando en conjunto para lograr el rescate de la rimera Dama de Uribia.

Por lo cual, en la mañana de este jueves, el canciller colombiano, Omar Bula sostuvo una llamada con su homólogo en Venezuela, Oliver Blando, en la que pusieron sobre la mesa diferentes acciones para facilitar el rescate de la esposa del alcalde Uribia, Nancy Gomez.

El Gobierno de Venezuela ofreció toda su colaboración para esclarecer el posible paradero de los secuestradores, quienes presuntamente cruzaron la frontera colombo venezolana, en medio de un intento de evadir a las autoridades colombianas.

Activa una recompensa

Desde el primer momento del secuestro, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó un despliegue militar en la zona de frontera y la activación de un plan candado, para dar con el paradero de la esposa del alcalde de este municipio de La Guajira.

Posteriormente, la Gobernación de La Guajira, en coordinación con las autoridades competentes, anunció una recompensa de hasta $300 millones por información que permita dar con la ubicación de Nancy Gómez.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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