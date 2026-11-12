Frustran atentado contra líder social en Antioquia: explosivo estaba enterrado junto a su casa

Briceño, Antioquia

Una acción terrorista contra un líder social habría sido frustrada por tropas del Ejército Nacional, tras el hallazgo y destrucción de un artefacto explosivo que habría sido instalado por grupos armados en el municipio de Briceño, norte de Antioquia.

El operativo fue desarrollado por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional, en la vereda Guaico, donde información de inteligencia alertó sobre un presunto plan para atentar contra la vida de un líder campesino y destruir su vivienda.

Según informaron las autoridades, el hecho terrorista fue cometido por integrantes de una alianza criminal entre el Clan del Golfo y la Estructura 5 de las disidencias de las FARC, vinculadas a alias Calarcá.

Durante la inspección del inmueble, un perro entrenado dio una señal positiva que permitió establecer la presencia de un dispositivo explosivo improvisado, oculto bajo tierra en la parte posterior de la residencia, que había sido acondicionado en un cilindro que contenía más de 20 libras de material explosivo de alto poder destructivo.

El dispositivo se encontraba enterrado estratégicamente detrás de un muro que colindaba con el patio y la cocina de la vivienda del líder, una ubicación que, según las autoridades militares, representaba un grave riesgo para los habitantes de la casa.

Tras confirmar la amenaza, los uniformados activaron los protocolos de seguridad y evacuaron preventivamente a los residentes hacia un lugar seguro, mientras los técnicos antiexplosivos adelantaban las maniobras necesarias para neutralizar el dispositivo.

Posteriormente, el artefacto fue retirado y destruido de manera controlada, mediante un procedimiento especializado que permitió evitar afectaciones a la estructura de la vivienda y proteger a la población civil.

Ejército refuerza operaciones contra grupos armados en el norte de Antioquia

La Séptima División del Ejército Nacional ordenó fortalecer el dispositivo de seguridad en el norte de Antioquia e intensificar las operaciones militares orientadas a afectar las redes logísticas y criminales de los grupos armados que delinquen en esta región.

Las operaciones militares continuarán en esta zona del departamento, con el propósito de contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad de las comunidades campesinas.