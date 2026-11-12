Seis estudiantes de colegios de Medellín llevarán proyectos de investigación a Uruguay

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín financiará la participación de seis estudiantes y dos docentes de instituciones educativas oficiales en la 40.ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia. La cual se realizará del 12 al 14 de noviembre en Piriápolis, Uruguay.

El apoyo económico cubrirá los gastos de desplazamiento, alojamiento, alimentación y materiales necesarios para que las dos delegaciones representen a la ciudad en este escenario internacional.

Los 8 representantes de Medellín llevarán dos proyectos escolares que evidencian el talento, la creatividad y la capacidad de innovación que se desarrolla en los colegios oficiales. Según Carolina Franco Giraldo, secretaria de educación afirmó que: “La participación es una oportunidad para reconocer el talento que se forma en nuestras instituciones educativas”.

Una de las propuestas es Cucastaje, desarrollada por estudiantes de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, ubicada en Manrique. El proyecto aprovecha cerca de 500 kilos de residuos orgánicos que se generan mensualmente en el colegio, provenientes del Programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante una compostera que utiliza la especie de cucaracha exótica “Rhyparobia maderae” para descomponer estos desechos.

La iniciativa busca promover una nueva percepción sobre estos insectos

El segundo proyecto, “Más movimiento, mejor crecimiento”, es una propuesta de estudiantes de la Institución Educativa Maestro Arenas Betancur, de Castilla, junto a la docente Jenny Maribel Mora. Se trata de un prototipo de aplicación móvil que busca incentivar la actividad física entre los jóvenes mediante retos, recompensas y actividades interactivas.

La propuesta surgió al identificar que el 93,7 % de los estudiantes observados tenía celular, pero menos del 20 % practicaba algún deporte con regularidad. A partir de este diagnóstico, el equipo diseñó una herramienta tecnológica para convertir los dispositivos móviles en aliados de los hábitos saludables.

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La participación en la feria es posible gracias a la financiación de la Administración Distrital y al trabajo que se adelanta desde el Centro de Innovación del Maestro, en articulación con el Parque Explora, para fortalecer la investigación escolar y generar oportunidades de proyección e intercambio internacional.

Con este respaldo, Medellín continúa impulsando el talento de sus comunidades educativas y abriendo espacios para que las ideas que nacen en las aulas de los colegios oficiales puedan compartir sus aprendizajes y soluciones en escenarios internacionales.