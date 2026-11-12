Colegios privados de Tunja: conozca los costos autorizados para matrículas en 2027

Tunja

Las familias de Tunja ya pueden consultar los costos educativos autorizados para 2027 en los colegios privados de la ciudad. La Secretaría de Educación Territorial hizo un llamado a padres de familia y acudientes para verificar los valores correspondientes a matrículas, pensiones y demás conceptos permitidos, con el propósito de evitar cobros que estén por fuera de la normatividad.

Las tarifas fueron establecidas teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 020309 del 31 de julio de 2026. Según la Administración Municipal, los establecimientos educativos deben mantener publicada la resolución de costos en un lugar visible y de fácil acceso para toda la comunidad educativa.

El secretario de Educación Territorial, José Alberto Moreno Villamil, afirmó que la dependencia adelanta la revisión y aprobación de estos valores, además de realizar acompañamiento y seguimiento a las instituciones.

“Somos muy cuidadosos de los lineamientos y las orientaciones del Ministerio de Educación. Les decimos a los padres de familia que la Oficina de Inspección y Vigilancia, ubicada en el quinto piso de la Alcaldía, estará atenta para verificar y acompañar todo el proceso”, manifestó Moreno.

El funcionario también hizo énfasis en la necesidad de mantener un equilibrio entre las condiciones económicas de las instituciones privadas y la capacidad de pago de las familias.

“Entendemos el esfuerzo de las organizaciones y de estos colegios privados, pero también entendemos el papel de las familias y las tareas que tienen para conseguir los recursos que permitan educar a sus hijos. Nuestra postura es regular, acompañar, ser justos y cuidadosos en estos actos que proferimos”, señaló el funcionario.

La Secretaría de Educación recordó que los otros cobros periódicos que establezcan los colegios, conforme a las disposiciones vigentes, deben tener carácter voluntario. Por tanto, no pueden exigirse como condición para formalizar la matrícula, acceder al servicio educativo o garantizar la continuidad de los estudiantes.

“Buscamos estar en ese punto medio de respeto a la norma, de respeto a las familias y de respeto a los empresarios que aportan a la educación no oficial de la ciudad”, agregó el secretario.

Los padres de familia que tengan dudas sobre las tarifas, los conceptos cobrados o la aplicación de la normatividad pueden acercarse a la Secretaría de Educación Territorial, ubicada en el quinto piso de la Alcaldía Mayor de Tunja, en el área de Inspección y Vigilancia.