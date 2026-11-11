Corpoboyacá socializó cobros ambientales en siete municipios para proteger el agua

Más de 330 personas participaron en jornadas presenciales y virtuales sobre instrumentos económicos adelantadas por Corpoboyacá en siete municipios / Foto: Corpoboyacá.

Tunja

Con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre el uso responsable del agua y las obligaciones ambientales, Corpoboyacá realizó jornadas de socialización en siete municipios de su jurisdicción: Soatá, Sogamoso, Miraflores, Socha, Sutamarchán, Otanche y Tunja.

En los encuentros presenciales participaron 233 personas, mientras que otras 98 se conectaron a un taller virtual, para un total de 331 asistentes. Las actividades contaron con el acompañamiento del Aula Ambiental, que desarrolló estrategias lúdicas y pedagógicas para facilitar la comprensión de estos instrumentos económicos.

La ingeniera de Calidad Hídrica de Corpoboyacá, Lina Álvarez, destacó la participación de las comunidades y el alcance de la estrategia.

“Este año logramos la realización de siete talleres presenciales en los municipios de Soatá, Sogamoso, Miraflores, Socha, Sutamarchán, Otanche y Tunja, en los cuales contamos con la asistencia de 233 participantes y un taller virtual con 98 personas conectadas”.

Por su parte, la ingeniera Juliana Camargo aseveró que estas jornadas buscan que los usuarios conozcan las obligaciones y los procedimientos relacionados con los cobros ambientales.

“Los instrumentos económicos son cobros que realizan las autoridades ambientales a los usuarios que hacen uso de los recursos naturales, en este sentido del agua, ya sea como receptor de vertimientos o para su uso en diferentes actividades”.

Uno de los aspectos abordados fue la importancia de conocer la normatividad que regula la Tasa por Utilización del Agua (TUA) y la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales. Además, Corpoboyacá prepara a los usuarios para los cambios introducidos por el Decreto 0700 del 7 de julio de 2026, que modificó aspectos de la fórmula de cálculo de la TUA.

Camargo también resaltó que estas capacitaciones permiten mejorar la presentación de la información requerida por la autoridad ambiental.

“La idea con estas actividades es que nuestros usuarios entiendan cuál es la normatividad que rige la liquidación de estos instrumentos económicos, cuál es la información que deben entregar y cuáles son los soportes que deben presentar para que puedan ser aprobados”, agregó.

Con estas jornadas, Corpoboyacá busca fortalecer la educación ambiental, facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios y promover que los recursos económicos recaudados contribuyan a la protección, recuperación y monitoreo del agua.