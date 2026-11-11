“Yo creo que la JEP está en deuda con Colombia”: expresidente Iván Duque

En el marco de la audiencia de conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz, realizada en la Defensoría del Pueblo, el expresidente Iván Duque cuestionó el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que esta institución está en deuda con el país por la falta de sanciones contra los máximos responsables del conflicto armado.

El exmandatario señaló que, una década después de la firma del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC, todavía no se han impuesto penas que considere ejemplarizantes y proporcionales a la gravedad de los hechos.

“Yo creo que la JEP está en deuda con Colombia. Han pasado 10 años y no hemos visto penas ejemplarizantes y ni proporcionales a los máximos responsables. Entonces, ¿para qué fue que construimos esta institucionalidad?”, afirmó Duque.

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Posteriormente a sus declaraciones el expresidente recibió abucheos entre algunos de los asistentes a la audiencia. Una vez terminó su intervención, Iván Duque abandonó el recinto sin esperar a que concluyera el evento.

Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos recordó los señalamientos que recibió el Acuerdo de Paz durante su implementación. Según señaló, sus detractores aseguraban que Colombia se convertiría en otra Venezuela y que su Gobierno le entregaría el país a las FARC. Además, señaló al hoy ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, como la persona que difundió esta última afirmación.

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Asimismo, Santos se refirió a la necesidad de recuperar la seguridad en el país y sostuvo que esto implica retomar el control territorial, no solamente mediante acciones militares, sino también con inteligencia, inversión social y el fortalecimiento de la confianza de las comunidades.

“Si quiere recuperar la seguridad, necesita recuperar el control del territorio. Eso no se hace solo con mano dura, bombardeando, sino con inteligencia, inversión social y fortaleciendo la confianza de las comunidades”, afirmó el exjefe de Estado.

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Por otro lado, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo criticó la ausencia del Gobierno Nacional en la audiencia de conmemoración de los diez años del Acuerdo de Paz, realizada en la Defensoría del Pueblo, y recordó que la implementación de lo pactado es una obligación constitucional, independientemente de la postura del Ejecutivo.

“Que al Gobierno le guste o no le guste la implementación es una obligación constitucional”, señaló Cristo.

Cabe mencionar que el expresidente Gustavo Petro estuvo invitado, pero a última hora canceló su asistencia.