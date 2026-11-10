“Estamos viendo un presidente pasearse entre cadáveres”: Santos cuestionó a De La Espriella

El próximo 24 de noviembre se cumplirán diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, suscrito en Bogotá con el propósito de poner fin al conflicto armado y avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

En el marco de esta conmemoración, durante el foro “A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas”, organizado por la Universidad del Rosario, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó críticas al actual Gobierno Nacional por la manera en que, a su juicio, está abordando el conflicto armado.

“Diez años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos como motivo de orgullo, y firmando bombas como si fueran un regalo”, cuestionó el exmandatario durante su intervención.

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Santos también hizo referencia a las recientes acciones militares del Ejecutivo, luego de que el presidente firmara una bomba que posteriormente fue utilizada en la denominada ‘Operación Noah’, el séptimo bombardeo de su Gobierno, contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

El encuentro también contó con la participación del general en retiro Óscar Naranjo y de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien respaldó las reflexiones del exmandatario y aseguró que “la guerra es un daño en el sistema” y que “no podemos ponernos felices” por la cantidad de bajas en combate. Sus declaraciones hicieron referencia al accionar del Gobierno del presidente De la Espriella.

Por su parte, Pastor Alape había sido invitado a participar en el foro, pero no pudo asistir debido a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no autorizó su presencia. En su lugar, envió un mensaje.

Cabe mencionar que también se esperaba la asistencia del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien finalmente no acudió al encuentro. Previamente, el expresidente Santos había estado en Sudáfrica, como parte de su agenda internacional relacionada con los diez años de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana.