Hallan motocicleta en la que se movilizaba la niña Zoe Soto, arrastrada por arroyo en Soledad. Crédito: Alcaldía Soledad

La Alcaldía de Soledad confirmó el hallazgo de la motocicleta en la que se movilizaban la pequeña Zoe Soto, Dana y Ciro Oquendo, quienes fueron arrastrados por la corriente del arroyo El Salao durante el fuerte aguacero registrado el pasado 4 de noviembre. El vehículo fue localizado debajo de unas placas de pavimento, a la altura del barrio Las Moras, durante las labores de búsqueda que adelantan los organismos de socorro en el municipio.

Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Soledad, explicó que el hallazgo se produjo durante una jornada de intervención con maquinaria amarilla y acompañamiento de la Policía Nacional. “Logramos dar con la moto del señor que apareció arrastrado por el arroyo El Salao”, indicó el funcionario.

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El operativo también contó con el apoyo de tres drones de alta tecnología, el Batallón de Prevención y Atención de Desastres, la Defensa Civil, los bomberos y habitantes de la comunidad. Según Rodríguez, inicialmente se realizó un barrido por diferentes sectores del caño de Soledad, con apoyo de pescadores y maquinaria para remover escombros, sedimentos y basura acumulada.

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Búsqueda de la menor continuará este jueves

Pese al hallazgo de la motocicleta, la búsqueda de la pequeña Zoe continúa. El coordinador de Gestión del Riesgo señaló que las labores se concentrarán en sectores donde se han identificado socavaciones y terraplenes, especialmente a la altura del barrio Villa Katanga.

“Estamos trabajando para eso, estamos haciendo todo lo pertinente, estamos activados, estamos comprometidos con todas las ganas y el deseo de cumplir con este proceso”, manifestó al referirse a la posibilidad de encontrar a la menor.

Rodríguez agregó que los operativos continuarán con el acompañamiento de los organismos de emergencia y maquinaria amarilla, mientras familiares de la niña y miembros de la comunidad siguen vinculados a las jornadas de búsqueda. La administración municipal, bajo la coordinación de la alcaldesa Alcira Sandoval, mantiene activados los protocolos de respuesta para tratar de establecer el paradero de Zoe Soto.