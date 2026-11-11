Tras la fachada de cachivacheros se ocultaba red de microtráfico en Bogotá: utilizaban menores

Tras un año de labores de inteligencia, se logró la desarticulación de una banda delincuencial dedicada a la venta de droga en pleno centro de la capital del país.

Se logró establecer que la principal zona de injerencia de este grupo criminal era el Parque Tercer Milenio. Allí instrumentalizaban a menores de edad para llevar a cabo la comercialización de estupefacientes, principalmente marihuana, cocaína y tusi.

Sus potenciales compradores eran habitantes de calle y menores de edad. Incluso, utilizaban a una niña de cinco años como medida de seguridad, ocultaban la droga a su alrededor para impedir que alguien se acercara al punto.

Contaban con una trayectoria criminal de aproximadamente 4 años, esta organización generaba rentas cercanas a los 8 millones de pesos diarios. Además, los capturados cuentan con más de cuatro anotaciones por diferentes delitos incluyendo receptación y hurto.

Estas diligencias permitieron afectar significativamente la estructura criminal con la captura de alias “Gafas”, quien se desempeñaba como administrador de la organización.

Los demás integrantes de este grupo delincuencial, identificados con los alias de “Guájaro”, “Mona”, “Flaco”, “Pier”, “Zorro”, “Colombia” y “Mueco”, se dedicaban al expendio de sustancias estupefacientes.

Posteriormente, tras ser dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, receptación y hurto, un Juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.