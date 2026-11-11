Laura Pausini confirma su regreso al Festival de Viña del Mar 2027

Después de semanas de rumores e incertidumbre, Laura Pausini fue confirmada oficialmente para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027. La artista italiana volverá a uno de los escenarios más reconocidos de Latinoamérica, donde se reencontrará con el público chileno y sus seguidores de diferentes países.

El anuncio fue realizado por la organización del festival, junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y los presentadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, durante una gira de promoción internacional que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos.

Con esta confirmación, Pausini se convierte en la primera artista internacional anunciada para la próxima edición del certamen, que tendrá lugar entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027, en el tradicional escenario de la Quinta Vergara.

La cantante cuenta con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio que ha conquistado al público en distintos idiomas. Entre sus canciones más reconocidas están ‘La soledad’, ‘Se fue’, ‘Amores extraños’ y ‘Entre tú y mil mares’, temas que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

Esta será la tercera presentación de Laura Pausini en el Festival de Viña del Mar. La artista ya había pisado la Quinta Vergara en 1997 y posteriormente en 2014. Su regreso representa una nueva oportunidad para interpretar sus grandes éxitos ante el público del festival.

Más información Arcángel reúne a estrellas urbanas en Las Vegas durante la semana del Latin Grammy

Por ahora, la organización no ha revelado más artistas para la programación musical. Se espera que durante los próximos días se anuncien nuevos nombres que harán parte de Viña 2027, uno de los eventos más esperados de la música latinoamericana.