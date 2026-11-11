‘Negro Perea’, cabecilla principal del Clan del Golfo en Antioquia, murió en bombardeo del Ejército

Ya se conocieron los primeros resultados del bombardeo, el octavo ordenado en este Gobierno, que esta vez lo llevaron a cabo anoche en zona rural de Tarazá, en el departamento de Antioquia y contra el Clan del Golfo.

En la operación Nehemías, como la denominaron, el presidente Abelardo De La Espriella reportó que ocho delincuentes fueron abatidos, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo, y por quien existía una recompensa vigente por de hasta $2.018 millones.

El presidente aseguró que este hombre tenía más de 20 años de trayectoria en esta organización, era el subordinado directo de alias ‘Gonzalito’, señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025.

En este bombardeo también fueron incautados también cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales.

¿Cuáles han sido los bombardeos ordenados por el Gobierno?

En apenas días después de su posesión, realizaron el primer bombardeo ordenado, fue exactamente en la noche del 10 de agosto contra estructuras del ELN en la región del Catatumbo; el segundo, fue el 27 de agosto, contra las disidencias de alias ‘Calarcá’ en el Guaviare; y el tercero, que denominaron “Operación Azarías”, lo llevaron a cabo el 30 de agosto con las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en este departamento. Estos primeros bombardeos estuvieron bajo la lupa, porque se presentaron muertes de menores de edad en el desarrollo de los operativos. Tanto que llevaron al ministro de Defensa, General (r) Jorge Mora a un debate desarrollo control político en el Congreso. Además, se dieron tutela tratando de frenar los bombardeos cuando exista información sobre menores de edad reclutados; sin embargo, los podrán seguir desarrollando.

Recordemos que este es el octavo bombardeo ordenado por el presidente en este Gobierno, los dos últimos fueron en el Catatumbo y en departamento del Chocó. Todos estos bombardeo.