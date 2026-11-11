Torreón de Varsovia: apartamentos desde $327 millones en el único Club Residencial de Ibagué

Colombia

El Club Residencial Torreón de Varsovia anuncia el lanzamiento oficial de Torre 12, ubicado sobre la avenida Mirolindo, una de las zonas más importantes de la ciudad, que cuenta con una alta concentración de comercios, restaurantes y desarrollos residenciales. La nueva torre contará con apartamentos de 49 m², distribuidos en tres habitaciones, con la opción de adecuar una de ellas como estudio, dos baños, sala comedor, cocina, zona de ropas y dos ascensores por piso. Los apartamentos se entregarán con acabados completos. Los residentes podrán disfrutar de la vista hacia las montañas de La Martinica o podrán elegir la opción de viviendas con vista hacia las zonas sociales del conjunto residencial. Beneficios para invertir desde el lanzamiento El precio de lanzamiento de los apartamentos de Torre 12 es de $327.690.000. Sin embargo, el proyecto ofrece un bono especial de descuento de $20.000.000, que permite adquirir un apartamento por $307.690.000 a quienes cumplan las condiciones comerciales. Asimismo, las personas interesadas cuentan con un plazo de hasta 36 meses para pagar la cuota inicial, lo que facilita la posibilidad de establecer planes de pago personalizados. Como reconocimiento a la fidelidad de sus clientes, el proyecto también cuenta con un programa de referidos que otorga $4.000.000 por cada comprador efectivo a quienes decidan invertir nuevamente o recomendar el proyecto, sujeto a las condiciones comerciales. “Comprar vivienda durante el lanzamiento permite acceder a mejores descuentos, beneficios especiales y mayor flexibilidad para estructurar un plan de pagos de acuerdo con las necesidades de cada cliente”, explica Sandra Combita, directora comercial de Torreón de Varsovia. Un proyecto que cumple y sigue creciendo Desde su lanzamiento en 2016, el conjunto residencial Torreón de Varsovia ha desarrollado una propuesta que integra más de 40 zonas sociales y 13.000 m² de áreas comunes. Entre ellas se encuentran una sala de cine, pista de bolos, cancha de squash, oratorio, tres acua parques, gimnasios y otros espacios recreativos, consolidándose como el único Club Residencial de Ibagué. En el lanzamiento de Torre 12 participaron propietarios, residentes, inversionistas e invitados especiales. Durante la celebración también fueron inauguradas las zonas sociales de la segunda etapa del proyecto. Torreón de Varsovia avanza hacia la culminación de un proyecto que ha contribuido al crecimiento inmobiliario de Ibagué, con una propuesta que no solo combina ubicación y espacios recreativos, sino también oportunidades de inversión, apostándole a la calidad de vida de sus residentes. Las personas interesadas en conocer Torre 12 y aprovechar los beneficios de lanzamiento pueden comunicarse al 324 582 8788. Precios, descuentos y beneficios sujetos a condiciones comerciales y disponibilidad.