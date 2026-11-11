Soacha recibió Sello Territorios Inclusivos por apostar por el cuidado y la inclusión

Soacha recibió el Sello Territorios Inclusivos, un reconocimiento que entrega la Fundación Saldarriaga Concha y Colombia Líder a las ciudades y municipios que luchan por ser más incluyentes y equitativos.

De esta manera, el premio destaca la estrategia integral de inclusión social y la garantía de derechos de la administración de Soacha en busca del bienestar de las personas con discapacidad y ancianos.

El alcalde de Soacha, Víctor Sánchez, recordó que, al llegar a la administración de la ciudad, encontraron a adultos mayores y cuidadores esperando ayudas. Mencionó que dichos auxilios no fueron entregados por intereses políticos.

“Eso se acabó. Vinimos a trabajar por la gente y devolverles la dignidad. Hoy contamos con más de 140 puntos de canje y recargas automáticas cada mes. Para nosotros, la inclusión es garantizar bienestar, reconocer derechos y cuidar de nuestra gente”, manifestó.

Su gestión también deja resultados significativos con el programa Alimentando Corazones, el cual tuvo una inversión acumulada superior a los $56.000 millones y 8.000 beneficiarios.

Asimismo, se han realizado 230 talleres psicosociales, con la participación de 150 personas cuidadoras, fortaleciendo el autocuidado y las redes de apoyo.

Estas iniciativas tienen presencia en las seis comunas y los dos corregimientos, y hacen parte del Plan de Desarrollo 2024-2027, ‘El Desarrollo es el Plan’. Con este sello, Soacha reafirma su compromiso con una ciudad que reconoce la dignidad, protege los derechos y genera mejores condiciones de vida para todos.